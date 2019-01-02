У Бразилії впав вертоліт вбив пішохода

Жертвою події став випадковий перехожий.

У бразильському місті Убатуба вертоліт з туристами впав на житловий сектор, загинула одна людина, ще двоє постраждали.

За попередньою інформацією, вже під час польоту стало відомо про якусь поломку вертольота і пілот змушений був здійснити екстрену посадку, проте втратив керування над апаратом.

Жертвою події став випадковий перехожий.

Дві людини, що знаходилися в кабіні, отримали легкі поранення і були госпіталізовані. Їх стан стабільний. Пілот отримав незначні пошкодження і не потребував госпіталізації.

Повідомляється, що аварія сталася через витік палива.