“Дороге задоволення”: Венеція вводить податок на в’їзд для туристів

Всі туристи, які прибувають до Венеції, скоро будуть зобов’язані платити спеціальний податок. Влада говорить, що це необхідно для підтримки чистоти і порядку в місті, який насилу витримує величезний наплив відвідувачів.

Розмір податку буде коливатися від 2,5 до 10 євро в залежності від сезону. Ця міра стала частиною бюджету міста на новий рік і почне діяти з липня.

Новий збір в першу чергу торкнеться тих, хто прибуває до Венеції на один день без ночівлі: наприклад, пасажирів круїзних лайнерів, які сьогодні звільнені від туристичного податку. Ті туристи, які приїжджають в місто на кілька днів, вже платять подібний податок, включений у вартість готельних номерів і знімних квартир.

Міська влада розраховує, що новий податок може щорічно приносити в бюджет Венеції до 50 млн євро.

“Витрати на підтримку чистоти історичного центру та на його безпеку особливо важливі, і багато років вони покривалися самими венеціанцями. Я дякую тим, хто допоможе зберігати чистоту у Венеції і робити життя венеціанців більш комфортною”, – сказав мер міста Луїджі Бруньяро в інтерв’ю газеті Repubblica.

При цьому у своєму “Твіттері” градоначальник запевнив, що ті, хто приїжджає у Венецію на роботу або навчання, будуть звільнені від податку.

Введення податку підтримали і представники туристичної галузі.

“Ті, хто прибуває [у Венеції] вранці і їде ввечері, мало що привносять в нашу економіку, але збільшують навантаження на міські служби; вони повинні розуміти, що не все тут безкоштовно. Це справжня перемога для міста”, – заявив голова Венеціанської асоціації готельєрів Клаудіо Скарпа.

“Наші історичні міські центри – це музеї, і це правильно, коли відвідувачі платять за їх відвідування, що за вхід в музей”, – говорить голова групи готельєрів Federalberghi Бернабо Бокка.

Аналогічні податки вже діють в інших регіонах Італії: на Ліпарських островах і на острові Лампедуза.

Як очікується, новий податок буде включений в тому числі в тарифи авіаційних і залізничних квитків.

Місцеві жителі вже давно скаржаться владі на величезний наплив туристів, відзначаючи, що це погано позначається як на історичному образі міста, так і на повсякденному житті городян.

За долю міста турбуються і в ЮНЕСКО: влітку 2019 року організація повинна прийняти рішення про те, чи потрібно включати історичний центр міста в список пам’яток, що перебувають під загрозою зникнення.