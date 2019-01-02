Зсув в Індонезії: загинули 15 осіб

20 людей вважаються зниклими без вести.

1 січня в Індонезії в результаті зсувів загинули, щонайменше, 15 осіб.

Стихійне лихо сталося в Сукабуми, провінція Західна Ява.

Щонайменше, 20 людей вважаються зниклими без вести.

Але у вівторок рятувальники були вимушені припинити пошуки зниклих з-за сильних дощів і пухкої грунту.

Індонезія є схильним стихійним лихам архіпелагом.

2018 рік став для країни найбільш смертоносним за останні десятиліття: у результаті серії землетрусів і цунамі в різних регіонах загинули більше 3 тисяч чоловік.