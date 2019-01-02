Китай не виключив застосування військової сили проти Тайваню

Китай загрожує Тайваню насильницьким приєднанням.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що готовий застосувати військову силу для приєднання Тайваню. “Китай має возз’єднатися і це неминуче станеться”, – заявив він у середу, 2 січня, виступаючи в Будинку народних зібрань – будівлі китайського парламенту в Пекіні. За словами глави Китаю, незалежність Тайваню “суперечить ходу історії і приведе в тупик”, а приєднання острова “піде на благо тайванським землякам”.

Сі Цзіньпін запевнив, що Пекін прагне до мирного возз’єднання, проте не допустить сепаратизму. “Ми не давали обіцянки, утримуватися від застосування сили і залишаємо за собою можливість використовувати всі необхідні кошти”, – зазначив голова у своїй промові. У свою чергу президент Тайваню Цай Інвень у новорічному зверненні наголосила “неготовність відмовлятися від суверенітету і йти на поступки владі КНР”.

Приводом для заяв стала 40-річна річниця звернення до Пекіна Тайбэю, в якому китайські комуністи закликали до возз’єднання і припинення військової конфронтації.

Провінція Тайвань заявила про відокремлення від Китаю під час громадянської війни в 1949 році, але не оголошувала державної незалежності. З тих пір Пекін вважає її “бунтівною провінцією” і закликає до возз’єднання на своїх умовах, паралельно проводячи політику дипломатичної ізоляції Тайбея. У той же час США постачають Тайваню сучасну зброю і залишають за собою право захищати Тайбей без конкретних зобов’язань.