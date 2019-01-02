Якщо Зеленський стане президентом, то для нього все закінчиться політичною катастрофою

Те, що Зеленський піде на вибори, було ясно ще рік тому, коли на хвилі популярності серіалу “Слуга народу” була зареєстрована партія з аналогічною назвою.

Зеленський, що називається, так увійшов в образ Президента Голобородько, що не зміг протистояти спокусі спробувати себе в реальній політиці. Іншими словами, керівник студії “Вечірній квартал” став жертвою своєї гордині, яка, як відомо, вважається в православ’ї, однією з восьми гріховних пристрастей. Що ж, не він перший, не він останній, хто заплатить за свою гординю.

Зеленський виявився людиною надзвичайно амбітним, можливо навіть болісно амбітним. Вся ця затія з серіалом “Слуга народу” з наступним походом в політику це, звичайно, фарс, причому цинічний фарс з використанням художнього образу свого кіногероя. І як всякий фарс в політиці, він закінчитися для Зеленського, і що стоїть за ним Коломойського, плачевно. Зараз обидва лицедія не можуть у це повірити, – адже так все добре складається, рейтинг росте як на дрожажах, народ прагне втілення на практиці кіношної казки, – але як відомо, люди всередині системи не в змозі усвідомити умов при яких настає катастрофа системи. Також не усвідомлює цього зараз і Зеленський.

Він не усвідомлює, що починає виглядати фарсово і тому смішно і безглуздо. Тригодинне інтерв’ю Гордону – це продовження курсу своєму прототипу Голобородько, тільки в ще більш рафинированой, я б сказав, канонічної версії.

Якщо в серіалі у Голобородько батько був недалекий роботяга, який почав жадібно черпати блага життя, який несподівано звалилися на нього. То в реальному житті Зеленський виліплює образ Бога-Батька, який за все своє життя і коробки цукерок не взяв від студентів”, а себе, зрозуміло, що представляє, як сина-Бога, вірно наступного моральним заповітам Бога-отця. Загалом, ще одна версія “Житія святих” від Зеленських. А. Шарій, зрозуміло, не міг упустити шансу і відмовити собі в задоволенні, позубоскалити з цього приводу в своєму традиційному вбивчий стилі.

Змістовна частина інтерв’ю відверто не цікава і не конкретна. Як і належить” святому небожителя”, вона вся складається із загальних формулювань про Добро і Зло і про неминучу майбутню перемогу Добра. Загалом, щось середнє між Нагірною проповіддю і Заповетами Кобзаря.

І вже зовсім комічною виглядає думка про те, що як Президент Зеленський підпише з усіма олігархами Договір, за яким вони всі зобов’язуються більше не втручатися в політику і в редакційну політику своїх телеканалів. Причому підпише це публічно, з трансляцією на телеканалах, які належать олігархам. Очевидно, за сценарієм передбачається, що всі олігархи урочисто попросять вибачення у народу за своє недобре поведінку і пообіцяють надалі вести себе добре і більше нічого не красти. І все прослезятся і все пробачать олігархам. На подібну нісенітницю не зважився навіть президент Голобородько. Зеленський зважився.

Вчорашнє новорічне заяву про балотування в президенти – це все та ж частина розігруваного політичного фарсу, причому глядач навіть не може зрозуміти хто до нього звертається: реальний Володимир Зеленський або це вчитель історії Голобородько. І я не впевнений, що Зеленський вже в змозі відокремити себе від свого реального сценічного персонажа.

Повторюся ще раз: весь цей політичний фарс парочки Зеленський -Коломойський закінчитися для них плачевно. І якщо Володимир просто дасть маху ще в період виборів, то це буде вдалих для нього виходом з авантюри. Спокійно повернеться в свій шоу бізнес і все поступово забудеться, як безглуздий епізод біографії. Але якщо, не дай Бог, Зеленський стане президентом, то все для нього закінчитися політичною катастрофою.

Країна зараз не може собі дозволити фарсову політику. Як мовиться, за базар доведеться відповідати, причому відповідати негайно. І перше що потребує суспільство від Зеленського це реальною продажу студії “Вечірній квартал” та розриву її 10 – річного контракту з Коломойським. От сміху буде!