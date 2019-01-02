Вибух будинку в Магнітогорську: кількість жертв збільшилася до 13

Російські рятувальники витягли 13 тел при розборі завалів житлового будинку в Магнітогорську.

Про це повідомив “Інтерфакс” оперативний штаб регіонального МНС за даними на 08:20 за київським часом. Раніше мова йшла про дев’ять загиблих. Доля 28 осіб невідома.

За словами співробітника ГУ МНС по регіону, вночі роботи по розбору завалів припинялися, рятувальники прибирали нависають конструкції.

Нагадаємо, що за даними на 06:00 (київський час. — Ред.) з моменту початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів було витягнуто 17 осіб, з них 11 осіб загинуло (у тому числі 1 дитина), 6 — врятовані (в тому числі 2 дитини).

“Всі постраждалі були доставлені в медичні установи. Один з врятованих дітей, 10-місячний малюк доставлений до Москви, в НДІ дитячої хірургії та травматології. Проводиться робота по встановленню місцезнаходження ще 30 осіб”, — сказано в повідомленні МНС РФ.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський заявив,що буде щодня проводити особистий прийом громадян у зв’язку з обваленням частини будинку в Магнітогорську.

2 січня оголошено днем жалоби в Челябінській області. У місті ж скасовані розважальні заходи.