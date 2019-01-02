У Данії шість людей загинули в залізничній аварії

Причина аварії уточнюється.

Як повідомляється, сьогодні, 2 січня, близько 08:30 пасажирський поїзд, який прямував у напрямку Копенгагена, здійснив екстрене гальмування через зіткнення з невідомим предметом.

Відзначається, що поїзд врізався в частину даху, яка відірвалася від одного з вантажних вагонів поїзда, що прямував в напрямку острова Фен. В результаті зіткнення загинули 6 людей, ще 8 осіб було травмовано.

На момент зіткнення в пасажирському поїзді знаходилися 160 осіб, у тому числі 3 провідника. Всіх постраждалих доставили в лікарню в місті Нюборг.

На даний момент міст закритий для руху поїздів. Причини інциденту встановлюються.