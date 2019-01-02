Мікроавтобус в Магнітогорську вибухнув при затриманні терористів – ЗМІ

Вибух мікроавтобуса в російському Магнітогорську і вибух в житловому будинку, який стався в місті 31 грудня, пов’язані. Одному з передбачуваних терористів вдалося втекти, повідомляє видання 74.ru.

Мікроавтобус у центрі російського міста Магнітогорська вибухнув при затриманні терористів, ймовірно, причетних до вибуху житлового будинку в місті. Про це повідомляє місцеве видання 74.ru.

За інформацією видання, слідство встановило місце вибуху в будинку — квартира, де проживав виходець із Середньої Азії.

“У силовиків є інформація, що в своїй квартирі він зберігав вибухівку, за допомогою якої планував здійснити теракт, імовірно, в торговому центрі… Силовики розглядає версію теракту”, – підкреслили в 74.ru.

Правоохоронці намагалися затримати чотирьох людей, імовірно, причетних до вибуху у будинку, в результаті троє з них загинули, одному вдалося втекти. “Півміста зараз оточені”, – зазначає видання.

Джерело видання Znak.com також стверджує, що обидва вибухи пов’язані між собою.

У прес-службі управління МВС по Челябінській області заявили “Інтерфаксу”, що за попередніми даними, причиною вибуху маршрутки стала несправність газового обладнання”.

В ніч на 31 грудня 2018 року в Магнітогорську прогримів вибух у житловому будинку, що обвалився один з під’їздів десятиповерхового будинку. Причиною події називають вибух побутового газу.

Всього з-під уламків дістали вже дев’ять тіл загиблих. Місцезнаходження понад 30 осіб не встановлено.

Мікроавтобус вибухнув в Магнітогорську ввечері 1 січня.

