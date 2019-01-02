З сьогоднішнього дня послуги “Укрпошти” подорожчали

З сьогоднішнього дня, 1 січня, акціонерне товариство “Укрпошта” підвищила вартість універсальних послуг поштового зв’язку на 11,1-14,3%.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства інфраструктури.

Тарифи на послуги з пересилання листів і посилок на пріоритетні напрямки підвищені на 11,1%, на непріоритетні – на 14,3%.

Крім того, підвищені тарифи тарифних лінійках з пересилання відправлень “Стандарт”, “Експрес” і “SmartBox”.

З 1 січня вартість пересилання відправлення в тарифній лінійці “Стандарт” вагою 10 кг становитиме 42 гривень у межах області, 48 гривень у межах України (в даний час вартість складає 39,6 гривень і 45,6 гривень відповідно), вартість відправлень вагою 30 кг становитиме 80 гривень у межах області та 85 гривень у межах країни.

При цьому обмеження розмірів відправлень в лінійці “Стандарт” буде збільшено з 50 см до 70 см, а адресний збір – з 12 до 13 гривень.

Вартість пересилання в лінійці “Експрес” вагою до 10 кг становитиме 49 гривень в межах області та 55 гривень в межах країни (у даний час 44 та 50 гривень), вартість пересилання вагою до 30 кг становитиме 90 гривень у межах області та 95 гривень в межах країни (у даний час 84 і 90 гривень).