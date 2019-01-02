«Укренерго» накупило електромобілі на 6,5 мільйонів

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» за результатами тендеру замовило легкові автомобілі на загальну суму 6,46 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Так, поставить сім електромобілів Hyundai Ioniq ТОВ «Едем-Авто», вартість одного транспортного засобу 927 тис. грн.

Відзначається, що кожен електромобіль обладнаний клімат-контролем, є підігрів передніх сидінь, камера заднього виду, задній і передній парктронік, подушки і шторки безпеки. Також сучасні авто будуть обладнані додатково комплект літніх шин, кабелем Type 2 для зарядки електромобіля від стаціонарного зарядного пристрою, а також аптечкою, вогнегасником, знаком аварійної зупинки.

Hyundai Ioniq в комплектації, подібної до тієї, яку придбало держпідприємство, можна придбати за 895 тис. грн.

На торгах єдиним конкурентом «Едем-Авто» (засновники Лариса і Юрій Побоченко, директор Олександр Гулак) було ТОВ «Автоберег» Олексія Кондрачука. Його пропозицію було вище — 6,48 млн грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Укренерго» придбала п’ять нових електромобілів Hyundai Ioniq за 4,79 млн грн.

Крім того, Міністерство енергетики та вугільної промисловості затвердили річний оклад членів наглядової ради «Укренерго».

Також повідомлялося, що тимчасово виконуючий обов’язки голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук продовжує декларувати мільйонні доходи. Також