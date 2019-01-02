Проводиться розслідування за фактом викрадення і насильницького утримування Сальдо в Домініканській республіці.

В Швейцарії затримали українського бізнесмена Дениса Пащенко за підозрою у викраденні колишнього мера Херсона Володимира Сальдо в Домінікані. Про це йдеться в матеріалах суду.

Зараз проводиться розслідування за фактом викрадення і насильницького утримування Сальдо в Домініканській республіці. Чоловік прибув в Домінікану 20 червня 2016 року на запрошення свого друга, бізнесмена Пащенко. Приводом для зустрічі було проведення переговорів з потенційними партнерами по бізнесу.

“Пізніше, 21 червня 2016 року, в одному з будинків у місті Пунта Кана в Домінікані з застосуванням фізичного насильства екс-мер Херсона був позбавлений волі, в результаті чого не міг вільно спілкуватися і переміщатися. Після Пащенко заволодів майном потерпілого, зокрема, його мобільним телефоном Iphone 6”, – пише ЗМІ.

Також Пащенко з мобільного телефону Сальдо направляв помічниці екс-мера повідомлення, що містять текстову, фото – та відеоінформацію про позбавлення його волі, фізичне знущання над ним, висловлював погрози вбивства останнього у разі непередання майна на суму 2 млн доларів.

Близькі Сальдо погодилися передати майно на вказану суму і, виконуючи вимоги викрадача, помічники Сальдо в липні 2016 року перегнали з Херсона до Києва і віддали Пащенко автомобіль Audi А7 2011 року випуску вартістю 50 тис. доларів.

Потім родичі Сальдо переписали на викрадача однокімнатну квартиру в Херсоні вартістю 62 тис. гривень, а також земельну ділянку площею 0,09 га вартістю 89 тис. гривень та земельна ділянка 0,1 га вартістю 100 тис. гривень. Крім того, в серпні 2016 року злочинцеві був переданий автомобіль Volvo XC90 2016 року випуску вартістю 50 тис. доларів.

Всього злочинними діями Пащенко потерпілим було завдано матеріальної шкоди на суму 3 млн 380 тис. 18 гривень.

Пащенко 1 березня 2017 року було заочно повідомлено про підозру, його оголосили в розшук 6 березня 2017 року, а у міжнародний розшук – 1 листопада 2018 року.

У грудні 2018 року Національне бюро Інтерполу в Швейцарії поінформувало українську поліцію про арешт правоохоронними органами цієї країни розшукуваного українця Пащенко. Україна зобов’язана до 3 січня поточного року підготувати і направити необхідні матеріали за запитом про видачу (екстрадицію) підозрюваного.

“Український суд виконав необхідні для екстрадиції умови, задовольнивши клопотання прокуратури і заочно обравши запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного”, – зазначає ЗМІ.