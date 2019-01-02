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Обвалення московського мосту в новорічну ніч: з’явилося нове страшне відео

02.01.2019

Обрушение московского моста в новогоднюю ночь: появилось новое страшное видео

У мережі продовжують публікувати відео, зняті в новорічну ніч у Москві, де з боєм курантів, що означає наступ 2019 року, звалився міст в парку Горького. В результаті надзвичайної події постраждало близько десяти осіб.

Так, Михайло Голуб у своєму Twitter розмістив відео, зняте стоїть на мосту людиною і впав разом з іншими відвідувачами парку знаходиться внизу каток. Не виключено, що причиною надзвичайної події стало перевантаження мосту, на якому зібралося дуже багато людей.

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