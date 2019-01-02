Росія завдала газовий удар в спину Вірменії: що відомо

З 1 січня 2019 року Росія підвищила для Вірменії ціну газу на 15 доларів за тисячу кубічних метрів.

Таким чином ціна даного об’єму газу складе 165 доларів, повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. прем’єр-міністра Нікол Пашинян.

Як передає “Радіо Свобода”, таке рішення було прийнято 31 грудня в Москві під час робочої зустрічі голови правління ВАТ “Газпром” Олексія Міллера і в. о. віце-прем’єра Вірменії Мгер Григоряна.

Наголошується, що це передбачено додатковою угодою до контракту між ТОВ “Газпром експорт” і ЗАТ “Газпром Вірменія”.

У той же час Нікол Пашинян заявив, що незважаючи на підвищення ціни на газ, тарифи для вірменських споживачів не зміняться, “завдяки певним внутрішнім регулюванням”.

Також Пашинян розповів, що провів два телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, однак умовити його не піднімати ціну на газ для Вірменії не вдалося.