Ядерне випробування Північної Кореї викликає підземні поштовхи

Останнє випробування, яке пройшло у вересні 2017 року, досі викликає землетрусу.

Новий поштовх зафіксували в метеослужбі Південної Кореї. Він стався в одній з провінцій КНДР сьогодні, 2 січня. Магнітуда була 2,8, а епіцентр – в 11 кілометрах від ядерного полігону Пхунгери.

Останнім північнокорейське ядерне випробування було у вересні 2017 року і воно було найбільш потужним. Відразу після тесту відбулося штучне землетрус магнітудою 6,3.

Раніше в Північній Кореї заявили, що КНДР проведе денуклеаризацію тільки в тому разі, якщо США не буде представляти для них ядерну загрозу.

В кінці травня КНДР урочисто і “на камери” ліквідувала і без того багато в чому неробочий ядерний полігон Пхунгери. У червні Трамп і Кім зустрілися на історичному саміті в Сінгапурі, підписавши документ про денуклеарізація КНДР під гарантії США протягом 2,5 років.