Пентагон вибачився за невдалий жарт в новорічну ніч

У США Пентагон вибачився за жарт з пропозицією скинути на Таймс-сквер у Нью-Йорку щось «набагато більш серйозне», ніж різдвяний куля.

«Традиція передбачає спускання на Таймс-сквер великої кулі … але якщо коли-небудь знадобиться, ми готові скинути щось набагато більш серйозне», — говорилося на сторінці командування в Twitter командування перед настанням нового року.

На прикріпленому до жартівливого повідомленням відео бомбардувальник В-2 скидає бомби.

Жарт американських військових не зрозуміли соцмережах і піддали різкій критиці. Вранці в понеділок повідомлення було видалено з Twitter.

«Наш попередній твіт про Нью-Йорку був невдалим і не відображає наших цінностей. Ми приносимо свої вибачення. Ми прагнемо забезпечити безпеку Америки і наших союзників», — вибачилися в американському відомстві.