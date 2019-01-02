З’явилося відео розстрілу в Магнітогорську автобуса з передбачуваними терористами

У мережі показали кілька відео вибуху маршрутки в російському Магнітогорську, де протягом двох днів відбулося два масштабних НС. Перше — вибух у багатоповерхівці, що призвів за собою смерть 14 осіб, які опинилися під завалами.

Відео розмістив користувач «Новини Магнітогорськ Сабітов Д.».

На другому відео виразно чутні постріли, що звучать на тлі палаючого автомобіля.

За інформацією znak.com, ПП з маршруткою безпосередньо пов’язано з вибухом будинку в Магнітогорську. Так, за словами співрозмовника видання, в одній з квартир, яку зняв громадянин Таджикистану, були виявили сліди гексогену. Зараз немає ніякої інформації про сім’ї з чотирьох чоловік, яка жила в цій квартирі. Загиблі в результаті вибуху в маршрутці, які намагалися втекти від переслідування, спочатку планували влаштувати теракт в одному з торгових центрів міста.