Українці зможуть вільно отримувати валютні перекази з-за кордону: що зміниться

Новий, 2019 рік може стати знаковим для економіки країни, що позначиться і на фінансовому стані мільйонів простих українців. Вже незабаром, а точніше 7 лютого, повноцінно вступить в силу новий Закон України «Про валюту і валютні операції».

Цей документ кардинально змінює, і багато в чому спрощує правила обміну валют, обігу іноземних грошей на території України та дає можливість українцям користуватися послугами не тільки українських, але і зарубіжних банків. Про прийдешні нововведення «ФАКТАМ» розповів керуючий партнер консалтингової компанії «Фінансова студія», кандидат економічних наук Євген Невмержицький.

Коли і як можна робити переклади в іноземній валюті

— В яких випадках українцям буде дозволено розраховуватися або робити переклади в іноземній валюті?

— Слід зазначити, що обмеження валютних операцій громадян було частиною обмежень свобод в тоталітарній радянській державі, поряд з обмеженнями виїзду за кордон і будь-яких контактів з іноземними представниками. До введення нового закону валютне законодавство в Україні було спадщиною радянського режиму. Обмеження операцій у валюті не мали під собою жодного економічного обґрунтування, швидше навпаки, завдавали шкоди економіці. Крім того, валютне регулювання прямо суперечило законодавству незалежної України.

Наприклад, операції з міжнародними банківськими картами VISA і Master Card за своєю природою не мають відмінностей для держателя, в якій валюті здійснюється платіж і в якій країні світу проходить операція. Банк став членом міжнародної платіжної системи, веде рахунок у гривні, а операції обміну здійснюються через міжнародну інфраструктуру платіжної системи. Клієнт практично не помічає обмінних операцій, він може вільно розраховуватися своєю карткою більш ніж у 200 країнах світу, і для нього кожна з операцій, що не є валютною, так як гроші з клієнта списуються в гривні з його карткового рахунку в банку. Хоча, по суті, операція, здійснена в торговельній мережі будь-якої зарубіжної країни, є валютною.

Безумовно, зараз клієнти українських банків, які мають банківські карти в гривнях, можуть продовжувати звичні операції на закордонних сайтах і під час подорожей за кордон. І це як і раніше будуть валютні операції. Просто зараз вони приведені у відповідність зі здоровим глуздом і декларованим курсом держави на євроінтеграцію та інтеграцію в міжнародне економічне співтовариство. Дуже шкода, що таке відновлення здорового глузду в аспекті валютного регулювання сталося тільки після 25 років незалежності.

Тепер, згідно із законом, дозволено розраховуватися або робити переклади в іноземній валюті в наступних випадках:

при здійсненні іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутку, доходу, дивідендів або інших сум згідно інвестиційної діяльності іноземного інвестора;

при купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем такої операції є банк;

розраховуватися зі своїх рахунків, відкритих у зарубіжних банках.

Хочу підкреслити, що цей закон вперше дозволяє українцям вільно відкривати рахунки в закордонних банках.

Які потрібні документи, щоб перевести гроші за кордон

— Які суми українці зможуть переводити за кордон?

— Норми нового закону знімають обмеження у здійсненні валютних операцій, у тому числі і за сумами. Обмеження стосуються тільки забезпечення національної безпеки, протидії незаконній діяльності, відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового ураження. Загалом, все, що порушує внутрішнє законодавство і міжнародне право незалежно від того, валютна це операція чи ні.

— Які потрібні документи, щоб здійснювати валютні перекази за кордон?

— Якщо мова йде про операції приватної особи з оплати будь-якого товару на зарубіжному сайті або купівлі товару за кордоном зі своєї банківської карти або зі свого банківського рахунку, то ніякі документи не потрібні. Так само, як і при операціях з купівлі державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті в межах України.

Це абсолютно нормальне положення речей, так як валютні цінності — це така ж власність, як і будь-яка інша легальна власність, захист якої гарантується Конституцією України. Тому вимога додаткових документів не має під собою ніяких підстав.

Що стосується операцій юридичних осіб, то для здійснення платежу необхідні такі ж документи, як і для платежу в національній валюті, з тією лише різницею, що контракт повинен бути укладений із закордонним партнером. Тобто документи повинні підтверджувати, що операція проходить не на території України, оскільки відповідно до статті 5 закону, єдиним легальним платіжним засобом у нас в країні є українська гривня.

Ця стаття дуже важлива, так як без обов’язкового її виконання неможливе дотримання повноти державного суверенітету в сфері фінансової, монетарної, кредитної політики.

Виконання цієї вимоги має контролюватися державою, і це має місце в області безготівкових розрахунків. Однак, що стосується розрахунків готівкою, які неможливо проконтролювати, то громадяни і бізнес воліють розраховуватися готівкою доларами і вимірюють вартість великих покупок, таких як автомобіль або нерухомість, саме в доларах.

Таке становище зумовлено корупційною моделлю держави і фактичним невиконанням статті 99 Конституції України, коли НБУ не вживає усіх дій для підтримання стабільності національної грошової одиниці.

Тому розрахунки готівковими доларами за сірими схемами були і продовжують бути популярними до тих пір, поки корупційна модель держави не буде змінена. Природно, при операціях з готівковими доларами або євро документи проконтролювати неможливо, чим користуються деякі бізнесмени і громадяни.

Хто зможе отримувати зарплату в доларах або євро

— Як і які суми українці зможуть отримувати з-за кордону?

— Закон не передбачає ніяких обмежень на отримання будь-яких сум в валюті українськими громадянами з-за кордону. Стаття 4 закону гарантує свободу здійснення валютних операцій. А саме, резиденти мають право відкривати рахунки в закордонних банках, купувати без обмежень валютні цінності і здійснювати їх транскордонне переміщення. Нерезиденти при цьому мають такі ж права, як і резиденти. Це означає, що українці можуть отримувати будь-які суми в валюті на території України як зі своїх рахунків, так і з рахунків нерезидентів. Регулювання тут стосується тільки згаданих аспектів безпеки, недопущення фінансування тероризму, відмивання неправомірно отриманих доходів і так далі.

— Кому і в яких випадках буде дозволено виплачувати зарплати в доларах?

— Відповідно до порядку проведення валютних операцій, який встановлюється НБУ, зарплату в іноземній валюті на території України можуть сплачувати лише дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні та представництва міжнародних організацій на території України і тільки своїм співробітникам, які не є громадянами України або не проживають у ній постійно і акредитовані в Міністерстві закордонних справ України, — підсумував Євген Невмержицький.

У наступній статті фінансист розповість про те, хто тепер зможе торгувати валютою, як українці зможуть купувати іноземні гроші в режимі онлайн і що потрібно знати, щоб відкрити рахунок у закордонному банку.