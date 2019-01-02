В Італії загинула 12-річна українка

Трагедія сталася напередодні Нового року.

В італійському місті Вогера загинула 12-річна українка, випавши з балкона другого поверху будинку. Про це пишуть італійські ЗМІ.

Трагедія сталася напередодні Нового року. Дівчинка померла на місці. Місцеві поліцейські з’ясували, що дитина була вдома один. Швидку і поліцію викликали мешканці будинку по вулиці Белліні, які почули шум удару у дворі, вийшли і побачили лежачого на асфальті дитини.

Відомо, що після падіння дівчина ще дихала. Медики безуспішно намагалися зберегти їй життя, але вона померла від численних травм голови у відділенні швидкої допомоги. При цьому факт можливого суїциду не виключається.