Вікторія Сюмар: Зеленський не готовий до посту президента

Вікторія Сюмар про політичні розклади напередодні виборів, стратегіях кандидатів і Зеленском як головного фаворита гонки

31 грудня стартувала президентська виборча кампанія. Після рішення коміка Володимира Зеленського піти в президенти передвиборчі розклади заплуталися ще більше. Щоб у них остаточно не загубитися, LIGA.netвирішила поговорити з політичним технологом Вікторією Сюмар, депутат від Народного фронту.

Сюмар вважає, що президентські вибори 2019 року будуть самими непередбачуваними в історії України. На деякі питання вона відповідала ухильно або відмовилася коментувати. Наприклад, вона не захотіла говорити, з ким планує працювати в якості політтехнолога на виборах. Але з відповідей Сюмар цілком ясно, що цю виборчу кампанію вона навряд чи пропустить.

Коротко про інтерв’ю: Юлія Тимошенко може повторити долю Віктора Януковича зразка 2010 року; багато хто будуть голосувати за принципом “лише б не Тимошенко”. А Зеленський може зіпсувати плани Віктору Медведчуку.

ПОРОШЕНКО І ВІЙСЬКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

– 26 грудня закінчилося воєнний стан. За цей місяць провели збори резервістів, заборонили носити військову форму цивільним. Але всі ці заходи можна було реалізовувати і без ВП. Навіщо тоді його вводили?

– Я сьогодні прочитала жарт в Facebook, що “військове становище в країні змінилося святковим”. В цьому питанні є дві складові. З одного боку, проблема в Азовському морі не вирішена, і ніхто не знає, як пройти нашим кораблям через Керченську протоку. Блокування протоки загрожує країні не тільки військової ескалацією, але і серйозними економічними збитками.

З іншого боку, очевидно, що воєнний стан вводився з метою відсунути на 60 днів вибори. Якби ВП було на 60 днів, то президентські вибори відбулися б десь 7-8 травня. Вибори 31 березня і вибори 7-8 травня – це зовсім різні вибори, хоча між ними менше півтора місяці. Настрої в березні будуть дуже невигідними для влади, тому що березень – це період депресії і постсвяткового похмілля. Люди витратили великі гроші на свята і оплату житлово-комунальних послуг. В цих умовах кампанія для влади дуже складна.

У травні ситуація інша. Середній клас поїхав відпочивати на травневі свята, а частина консервативних виборців буде на городах.

– 26 грудня на засіданні РНБО Порошенко сказав, що “якби не вибори, то ми б зверталися до Ради щодо продовження воєнного стану”. Вам не здається, що цими словами президент розкриває свої карти, показуючи справжню мету введення СП?

– Президент прямо говорить про те, що вибори – це священна корова, яка є базовим підставою для легітимності будь-якої влади. Тому тут не до ігор. Він отримав сигнали від європейських лідерів та відповідні настрої від українського суспільства.

– Порошенко говорив, що не програв жодної виборчої кампанії. Дивлячись на нинішні рейтинги Петра Олексійовича, йому є сенс йти на другий термін? І яку стратегію потрібно вибрати Порошенко, щоб перемогти на виборах?

– Вибори – це боротьба за владу, це і є сенс. Те, що президент буде за неї боротися, це очевидно. Він це вже робить.

У Порошенка можлива одна стратегія. Це – безальтернативність в умовах війни і необхідність постійної підтримки європейськими лідерами, яку може забезпечити виключно Порошенко. Петро Олексійович дистанціювався від економіки, яка турбує величезна кількість населення. І він дистанціювався не випадково, тому що успіху у цій сфері мало. На цьому відіграють його конкуренти. Тому йому треба обігравати тему прямих повноважень президента – армію і дипломатію. Але цього мало для перемоги в цій президентській кампанії, враховуючи настрої в суспільстві і реальну ситуацію в країні. За умови, звичайно, що не буде реальної ескалації конфлікту.

ОППОБЛОК І VIP-АГІТАТОРИ

– З ким Порошенко треба пройти у другий тур, щоб перемогти на виборах?

– Це – проросійський кандидат, то є Юрій Бойко, самий жаданий товариш для будь-якого, хто проходить у другий тур.

– Цим можна пояснити його постійне поява на телеканалі Прямий, який пов’язують з президентським оточенням?

– Безумовно. І на багатьох інших каналах теж.

Медведчук відстав від України на 15 років

– Якщо б у Порошенка була стратегія вивести у другий тур єдиного кандидата від південного сходу, чим тоді можна пояснити розкол в Опозиційному блоці?

– Я думаю, що тут не стільки вплив президента грає роль, скільки амбіції певних серйозних бізнес-кіл. Я маю на увазі Ріната Ахметова.

– Оновлений список санкцій Росії означає, що Москва вже зробила безальтернативну ставку на Медведчука і Бойко?

– Москва давно зробила ставку на Медведчука. Всередині України всі ці списки здаються якимись анекдотами чинності передноворічного сп’яніння. Самим яскравим символом цих санкцій була відповідь Михайла Добкіна під твітом Дмитра Медведєва. Він дуже влучно сказав, навіщо потрібен був цей другий список санкцій. Головне було внести ту частину Опозиційного блоку, яка проголосувала за виключення Бойка і Льовочкіна.

З іншого боку, для них – Медвечука і Кремля – це болісно і чутливе, тому що бренд Оппоблока стоїть певний відсоток виборців. Якщо ви подивіться соціологію, ви побачите, що вибирають Бойко та Опозиційний блок. І якщо від буде інший кандидат, то може спрацювати плашка Оппоблока, і вона може переполовинити рейтинг Бойко, який зараз представляє Опозиційну платформу – За життя. Це не дозволяє Медведчуку зіграти в гру, де кандидат має відверті проросійські настрої. Мені здається, що Медведчук відстав від України на 15 років.

– В якому плані?

Електорат хотів розважалку, а отримає нудно мовця Бойко

– Я так розумію, що у Бойка зараз штучний рейтинг, тому що люди досі асоціюють його з ПРО. А коли люди усвідомлюють, що він не частина Оппоблока, то його рейтинг може завалитися.

– Як в анекдоті. «У 1917 році народ отямився після випитої горілки і запитав: «А куди поділи царя?». Ще й зниклий Рабінович із За життя.

– Порівняння Рабиновича з царем – це сильно.

– (Сміється) Для За життя цей персонаж умовно був царем.

– Мені здається, там Медведчук – цар, а Рабинович – виходить придворний блазень?

– Ви безумовно праві, але електорат хотів розважалку, а отримає нудно говорить Бойко. Ви взагалі розумієте рівень дисонансу між цими двома – Бойко і Рабиновичем? Що повинен відчути виборець За життя, якому замість Рабиновича підсунули Бойко?

Вікторія Сюмар (фото – Андрій Гудзенко/LIGA.net)

– В одному з інтерв’ю ви сказали, що Порошенко буде практично неможливо потрапити у другий тур, якщо Гройсман, Кличко або Яценюк піде на вибори. Станом на зараз хтось з цієї трійки може піти?

– Думаю, що ні.

– Тоді що означають білборди Яценюка?

– Партія звітує за зроблене. Борди і ролики покликані швидше застовпити результат.

– В одному з останніх інтерв’ю Яценюк чітко говорить, що він вірить в отримання “поясу президента”.

– Але не каже коли.

– Тобто Яценюк пропустить ці вибори і буде готуватися до 2024 року?

– Партія ще буде визначатися. З точки зору парламентської кампанії участь Яценюка в президентській гонці має сенс. Але, з іншого боку, політик його рівня повинен йти або в переможну кампанію або вміти витримувати паузу.

– Щоб ви йому порадили?

– Дивлячись яку ставити мету.

– Судячи з риторики Арсенія Петровича, він хоче виграти, він хоче бути президентом.

– Щоб стати президентом, я думаю, його кампанія може бути наступною, на 2024 рік.

Порошенко для Кличка більш вигідний, ніж Тимошенко

– Кличко теж пропустить?

– Я впевнена, що Віталій Володимирович дуже комфортно почувається у кріслі мера. Він розуміє, що Порошенко для нього більш вигідний, ніж Тимошенко. Оскільки це буде останній термін Порошенко, і Кличко може стати наступником, як людина, яка в свій час дозволив виграти Порошенко в першому турі.

– Якщо ця трійка не йде на вибори, то чи готові вони бути VIP-агітаторами для Порошенка?

– Ні, тому що влада токсична. Від неї краще дистанціюватися для отримання перспектив на майбутнє.

– У того ж Кличка є гіркий досвід “віденських угод”.

– Щодо гіркоти цього досвіду можна посперечатися. Тому що Кличко отримав пост, який дозволив йому залишитися в політиці, отримати необхідний досвід та контакти. Сьогодні це один з політиків, який має добрі стосунки практично з усіма серйозними гравцями, медіа і має безальтернативну позицію в місті, що є серйозним політичним досягненням.

– Тобто Кличко теж націлений на 2024 рік?

– Безумовно.

ТИМОШЕНКО, ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ДЕМОКРАТИ І ВАКАРЧУК

Кампанія Тимошенко красива, дорога і багато в чому упершаяся в стелю

– Як вам кампанія Тимошенко, яка, по суті, йде півроку? Вона Вам імпонує або ви щось змінили?

– Кампанія красива, дорога і багато в чому упершаяся в стелю.

– Розшифруйте.

– Як для людини, який отримав дуже важлива перевага – психологічну впевненість суспільства, що саме вона стане президентом – впертися в 20-відсотковий стелю означає, що антирейтинг має величезне значення. Її спроби розширити електорат певною мірою вдалося. Але пробити стелю власного антирейтингу вона ще не змогла. Як і стелю несприйняття.

Тому однозначно сказати, що Тимошенко вже виграла вибори, поки не зможе ніхто. Тому що зберігається величезна кількість невизначених. А не визначилися вони тому, що не сприймають діючих політиків. Ну і дилема другого туру…Вона програє кожному, крім Президента і проросійського кандидата.

– Тимошенко зараз намагається розширити свій електорат за рахунок молоді та креативного класу. Своїми молодіжними форумами їй вдалося залучити нового виборця?

– Їй вдалося показати, що вона політик президентського рівня. Що стосується молодіжного електорату, то я впевнена, що це абсолютно даремні спроби отримати їх голоси. Вона просто не відчуває нового суспільства з його інноваціями та електрокарами. Інновації – це не про 3D-принтери. Інновації – це про спосіб життя і мислення.

Тому вона не отримає електорат “3D-принтерів” жодним чином. Навпаки, вона буде мобілізуючим фактором для того, щоб цей електорат взагалі прийшов на вибори і проголосував за кого-небудь іншого, якогось «жаданого нового».

Надто відчутна втома від «професійних політиків», багато років перебувають в політичному фокусі. Наша культура тут інша від традиційних товариств Європи. Ми кожен раз хочемо «дива від нових».

– А хто тоді з кандидатів ближче всього до цього електорату?

– Зеленський. Він не просто відчуває молодіжний електорат, він для них кумир і відповідає на базові запити.

У Гриценка немає підтримки олігархів і телеканалів. Для нього це базовий виклик

– Чому для Гриценка настільки принципово бути єдиним кандидатів від демократів?

– Тому що це його єдиний шанс виграти. Але для цього йому треба об’єднати демократичний електорат, в першу чергу отримавши підтримку Садового.

– Наскільки реально, що Садовий зніме свою кандидатуру на користь Гриценка?

– Це питання переговорів і планів на парламентську кампанію. Якщо Гриценко погодитися, що саме Садовий буде ключовим гравцем у формуванні списків на парламентські вибори, то він може отримати підтримку мера Львова. Враховуючи відсутність динаміки зростання у Садового, я б цього не виключала.

– У Гриценка є шанси перемогти на президентських виборах?

– У нього немає підтримки олігархів і телеканалів. Його електорат сидить у соцмережах, але при цьому дивиться телевізор. Тому для нього це базовий виклик.

– Тобто йому треба домовитися про вихід на телеканали?

– Очевидно. Йому потрібен великий телевізор, але це варто домовленостей. Наскільки я розумію, ці домовленості Гриценко не йде і це створює для нього електоральну стіну.

Вікторія Сюмар (фото – Андрій Гудзенко/LIGA.net)

– З приводу Вакарчука. Вам не здається, що він грає з вогнем? Він може настільки перетягнути зі своїм рішенням, що після його можливого балотування може не бути того електорального ефекту?

– Це вже сталося. Більше того, я вважаю, він прийняв для себе рішення не йти на вибори. Він об’єктивно вже перетягнув, і ті очікування, які були в серпні, зараз не спрацюють. Вакарчук вирішив залишатися в статусі морального авторитету, що дає поради.

Якщо Зеленський відчує запах перемоги, то він піде до кінця

– Як вам заява Зеленського 31 грудня?

– Висунення вийшло вельми оригінальним і змусило всіх у свята говорити саме про нього. З іншого боку — такий формат дав можливість опонентам Зеленського говорити про його неповагу і навіть нерозуміння державних символів і традицій. Заявка про «нових» на президентських виборах взагалі дивна, так як сам він, безперечно, «новий» і в цьому немає сумнівів.

Але його базове завдання — мобілізація свого електорату. І це на третину люди, які взагалі не ходять на вибори, не те, щоб партії або політкоманди будувати. Він точно не кумир експертів або лідерів громадських діячів. А ось величезну частину місцевих еліт, здатних мобілізувати електорат і забезпечити явку і захист результатів, він відрізав від себе. Складно уявити собі инстаграммеров, що живуть у віртуальних картинках, уночі на дільницях в системній і професійної роботи за підрахунком результатів.

Тому, хоч у виборчий процес він увірвався дуже стрімко, відсутність досвіду, необхідних знань, а також сила мотивації (у існуючих еліт явно сильніше воля до виживання) можуть стати базовими проблемами в кампанії, яка, в теж час, безсумнівно, буде найбільш креативною та віртуальної.

– Я в це не вірю. Я не вірю, що гра в такі ставки можлива на такому примітивному рівні. В такому випадку він втратить взагалі все. Якщо він відчує запах перемоги, то він піде до кінця. І Коломойського це стосується теж.

– Як ви вважаєте, чому у нас в країні, в якій війна, величезні шанси стати верховним головнокомандувачем є у коміка?

– Тому що люди втомилися від війни і від її гібридності. По-друге, люди не вірять, що за нинішньої влади можливе завершення війни. Багато сперечаються з тезою Зеленського про те, що потрібно домовлятися хоч з чортом лисим, лише б люди перестали вмирати. Повірте, так думають 70% населення. Це може не подобатися багатьом військовим, але електорально ця теза знаходить підтримку.

– Після перегляду тригодинного інтерв’ю Гордону у вас є відчуття, що Зеленський чітко розуміє, що треба робити, коли стане президентом?

– Чи готовий він до посту президента? Безумовно, ні. Це буде для нього базовим чинником, що гальмує його обрання? Ні, не буде. Для його електорату неприйнятні існуючі практики управління державою і тільки нова людина може принести нові підходи. І те, що у нього немає досвіду, грає йому тільки в плюс. Він говорить: «Я, принаймні, не крав у держави. Я плачу йому податки». Це дуже серйозний фактор для середнього класу і молодого електорату.

СТАВКИ ОЛІГАРХІВ І НАРОДНИЙ ФРОНТ

– На сьогоднішній день можна зрозуміти, на кого зробили ставки олігархи?

– Увімкніть телевізор, все побачите.

– Якщо коротко. Можна сказати, що Коломойський поставив на Тимошенко?

– Якоюсь мірою. Він сам у цьому зізнавався.

– Він говорив про це в інтерв’ю Deutsche Welle півроку тому, а за такий час у олігархів все може помінятися на 180 градусів.

– Певні телеефіри говорять про те, що з нею сьогодні грає практично весь великий бізнес. Я ніде не бачу для неї блоків.

– У Ахметова ставка на Порошенка?

– Безумовно, він дуже лояльний до чинної влади, на відміну від Коломойського. Коломойський робить дуже радикальні антивладні ставки. Ахметов у цьому сенсі обережніше.

– А Пінчук, який, за даними ЗМІ зустрічався і з Тимошенко, і з Порошенком?

– Пінчук абсолютно типовий у своїй поведінці: “кожній сестрі по сережці”.

Вікторія Сюмар (фото – Андрій Гудзенко/LIGA.net)

– Повертаючись до теми військового положення. 26 листопада Народний фронт вирішив голосувати тільки за 30 днів воєнного стану. При цьому ВП саме на 60 днів ініціював Турчинов, один з лідерів НФ. Тому виникає питання, з ким зараз Турчинов: з НФ, з Порошенком або з українським аналогом ХДС?

– Олександр Валентинович відданий своїй справі – посилення обороноздатності держави. Я думаю, для нього це базова мотивація. Його позиція була викликана необхідністю більш жорстких заходів для відвоювання українських позицій. І тільки він ризикнув заявити, що кораблі знову підуть через Керченську протоку. Навіть начальник Генштабу сопе в дві дірочки, хоча це його прямий обов’язок продемонструвати, що Україна контролює Керченську протоку.

Що стосується фракції, то тут рішення приймаються демократично і ні в кого немає монополії на їх прийняття. Тому Народний фронт залишається командою, в якій за весь час не було жодної тушки.

– Щодо тушок. Зараз йде перехід окремих депутатів Народного фронту в бік Тимошенко, в деяких випадках відкритий.

– Це кого?

– Леонід Ємець, який особливо цього не приховує.

– Ємець ж голосує, як вирішив Народний фронт, а не Батьківщина.

– Є інформація, що Микола Мартиненко і його люди всерйоз замислюються, щоб співпрацювати на парламентських виборах з Юлією Володимирівною.

– Питайте в них, з ким вони замислюються співпрацювати.

– Розколу у фракції ви не бачите?

– Розколу я точно не бачу. Те, що кожен політик може бачити своє майбутнє з кимось з інших команд, це так. Але зараз це не призводить до розколу всередині команди.

– З’їзд НФ буде на початку лютого. Вже сформована його порядок денний?

– Поки немає прийнятих рішень. Йде обговорення, кого підтримувати, висувати свого кандидата.

– Якби з’їзд умовно пройшов завтра, то як би ви радили надійти партії?

– Ситуація настільки стрімке змінюється, що я б дочекалася лютого.

– Поки всі бояться щось говорити?

– Не бояться, а оцінюють ситуацію. То ж інтерв’ю Зеленського і великий опитувальник «Рейтингу» говорять про те, що головний тренд цих виборів – новий політичний проект. Я не виключаю ребрендингов і появи нових проектів. Адже практично всі парламентські партії, крім Батькившины і РПЛ, розгубили свій рейтинг, більшу його частину.

Головний тренд цих виборів – новий політичний проект

– Тобто ми зможемо побачити нову версію Фронту змін ” і ” Народного фронту?

– Ми зможемо побачити нові версії різних партій.

– Об’єднання БПП і НФ можливо?

– Все можливо.

– Це зараз обговорюється на рівні керівництва партій?

– Не думаю.

– Всі чекають результатів президентських виборів і вже після цього будуть якісь рухи…

– Безумовно. Зараз говорити про парламентські вибори до результатів президентських не має ніякого сенсу.

– В якості прикладу, той же Яценюк може підтримати Тимошенко, а після такого про будь-яке співробітництво з БПП можна забути.

– Якщо Порошенко програє президентські вибори, то перспективи БПП на парламентських виборах будуть істотно нижче.

– У БПП як мінімум півроку буде найбільша фракція в парламенті.

– Ця фракція наполовину складається з мажоритарників, які будуть дуже залежні від нового президента. Ось тоді ми побачимо реальну міграцію. До того ж, наскільки я розумію, УДАР Кличка піде окремо. Я не бачу особливого простору для БПД без ребрендиндга і об’єднання з ким-то.

– Які плани у Авакова? Тому що його відомство може впливати на результати виборів.

– Його відомство може забезпечити чесний процес і підрахунок результатів виборів.

– А може і не забезпечити.

– Дійсно, це дуже вагомий фактор. Арсен Борисович, розуміючи рівень відповідальності, буде робити все можливе, щоб вибори пройшли чесно. В іншому випадку в Україні це закінчувалося революціями. Він добре вивчив урок Захарченко.

– Як вважаєте, він підігрує Тимошенко?

– Поки що Я цього не бачу.

– Він може бути в цьому зацікавлений?

– Аваков розумний і гнучка людина. Він протримався на такому посту в дуже непростих політичних умовах. І точно розуміє речі, які переходити не можна.

– Ви з ким будете працювати на президентських виборах? У вас є якісь цікаві пропозиції?

– Пропозиції є.

– Йдеться про політичних силах, представлених у парламенті, або не тільки?

– Не тільки (посміхається). Пропускати вибори чисто професійно не дуже добре, тому що на них цікаво дивитися зсередини процесу.

Вікторія Сюмар (фото – Андрій Гудзенко/LIGA.net)

ІНТЕРНЕТ І ГАСЛА

– Давайте поговоримо про роль інтернету у виборчій гонці. Хто з кандидатів найкраще використовує цей ресурс? Скільки реально за рахунок соціальних мереж отримати електоральних балів?

– Цього ще ніхто не знає, тому що ці вибори будуть першою перевіркою. У великих містах інтернет вже перевищив кількість дивляться телевізор. Але наскільки люди, що сидять в інтернеті, будуть готові мобілізовано прийти на вибори – це ключове питання. Потрібно щось тектонічно-вулканічне, щоб ці люди прийшли на вибори.

Інтернет-електорат може змішати карти настільки, що ніхто прорахує результат

– А що їм можна запропонувати?

– Це питання технології. Вони повинні бачити загрозу.

– Відключення інтернету?

– (сміється) Це як Янукович свого часу закрив сайт EX.ua. Інша сфера лежить у політичній площині. Якщо, дійсно, буде якийсь реванш, то цей електорат може цілком мобілізуватися. З одного боку, соцмережі розслаблюють, а з іншого – вони дуже швидкі і нікому не підконтрольні. Ми якраз і перевіримо, чи це працює і в яку сторону.

– Наскільки інтернет-сегмент може змішати карти?

– Повірте, зараз він може змішати карти настільки, що ніхто прорахує результат.

– Хто з кандидатів станом на зараз найкраще використовує цей ресурс?

– Однозначно, Зеленський. Його інтерв’ю в Youtube за день набрало мільйон переглядів, а за вихідні буде десять мільйонів.

– А як старі політики проявляють себе в інтернеті?

– Порошенко активно працює з лідерами думок – експертами і блогерами. Тимошенко працює з різними мережами. Її приклад у цьому плані показовий. Старі політики по-своєму розуміють, як функціонує ця модель нового світу. Там інша стилістика подачі інформації. Це покоління людей, яке виражає свої емоції не словами, а картинкою.

А ми звикли до політики мітингової: яскравим виступам, патетики і пафосу. Новий світ цього не сприймає. Старі політики не вміють цим користуватися, тому здаються користувачам нещирими. А нещирість викликає недовіру, яке в свою чергу зумовлює відсутність рейтингу. Тому така кількість невизначених викликано саме недовірою.

Тимошенко намагається працювати з новими смислами. Ви особисто який сенс витягли з її слів?

– Я був на молодіжному форумі. Це важко, я не досидів до кінця.

– З одного боку, є спроби поставити країні смисли і вектори розвитку. А з іншого боку, зі всіх нових слів самим що запам’ятовується був IT-принтер, тому що він 3D. Виключно помилка стала базовим змістом спроби заходу в інноваційну риторику.

У чому сенс соцмереж? Всі рівні. Ти можеш взяти свій телефон і написати будь-що, включно президента, «ти козел». Що це означає? Суспільство, що сидить там, хоче адекватної комунікації іншого рівня. Хоче, щоб з ним рахувалися в процесі прийняття рішень, а ми навіть не навчилися адекватно ці рішення пояснювати.

Професійний актор в цьому театрі в даний момент часу здатний обіграти практично всіх

– І щоб політики були своїми в дошку. Тому тут Зеленський дуже виграшно виглядає.

– Він потрапляє в тренд. У 2014 році це були популярні журналісти, які зайшли в парламент. Тепер у нас популярні артисти. На наступних виборах будуть популярні блогери.

Ми – постколоніальна держава. З одного боку, ми хочемо, щоб політики були своїми в дошку, але давали нам результат, а ми при цьому могли б їх принижувати. Нам подобаються актори. Не даєте хліба – дайте хоча б видовищ. Тому професійний актор в цьому театрі в даний момент часу здатний обіграти практично всіх.

– Останнє питання. Який з нинішніх передвиборних гасел вам здається найбільш вдалим?

– Я поки не бачу одного гасла, який пробивав. У нас в історії було кілька дуже вдалих гасел. Більшість з них належить Тимошенко. Приміром, «Вона працює» або «Справедлівисть є. За неї варто боротися».

– У Тимошенко зараз, по суті, ще немає гасла.

– Вона його або шукає, чи береже на активну фазу кампанії. Поки у нас є позиціонування. З гаслами поки ніхто в нічиє серце не потрапив. Але кампанія за фактом ще попереду. Все, що було до цього – виключно підготовка до виходу на старт. Справжня боротьба – з кінця січня. Боюся, боротьба не стільки «за» щось чи когось, а виключно проти.

Юрій Смирнов, LIGA.net