У новорічну ніч у Франції заарештували понад 300 осіб

Кількість арештів у новорічну ніч склало 370 осіб, у той час як у минулому році воно було на рівні 300.

У Франції новорічна ніч пройшла відносно спокійно, але зросла кількість заарештованих.

Це пов’язано з великою кількістю правоохоронних органів. Кількість арештів у новорічну ніч склало 370 осіб, у той час як у минулому році воно було на рівні 300.

Проте в поліції відмовилися давати оцінку, скільки автомобілів було спалено в цю ніч, “щоб не породжувати нездоровий ажіотаж”.

Нагадаємо, підпали автомобілів на вулицях в новорічну ніч – це звичайна практика для Франції. Співробітники поліції не можуть впоратися зі зловмисниками. Протягом останніх років кількість підпалів зросла.

Раніше, мерія Парижа вирішила не скасовувати традиційні новорічні святкування на Єлисейських полях, незважаючи на загрози нової акції “жовтих жилетів”.