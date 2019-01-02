Порошенко і порохоботы ходять по мінному полю, накинувшись на Коломойського і Зеленського

Вибори президента України почалися з галасливого «новорічного» скандалу. Популярний телеканал «1+1» замість традиційного новорічного привітання президента України показав свого улюбленого артиста Зеленського, який радісно повідомив публіці, що він йде на вибори президента України.

Але замість того, щоб тримати удар, зробити вигляд, що нічого особливого не сталося, армія порохоботов, як по команді, вибухнула потоком ненависті і обурення.

Таким чином власник телеканалу Коломойський і команда Зеленського домоглася свого. Завдяки «роботі» величезної армії порохоботов в новорічну ніч ця новина перетворилася в головне інформаційне подія Нового Року і старту президентської кампанії. А головне, що цим легким, але небезпечним діянням, артист-комік Зеленський миттєво перетворився на політика, смертельного ворога нинішнього президента України Порошенка, що призвело до серйозної делигитимации його політичного іміджу.

Якщо президента Порошенко не бояться і над ним знущаються журналісти і артисти, інтернет і телеканали, то як можна серйозно претендувати на образ Батька Нації, який породив «армію, мову, і віру».

В цьому скандалі армія порохоботов зосередила свої зусилля на особистості господаря телеканалу олігарха Коломойського, який посмів демонстративно знущатися над амбіціями і прагненням Порошенко ще раз стати президентом. Але всі спроби покарати Коломойського контрпродуктивні, бо президент сам є запеклим олігархом.

Тому порохоботы, які розпалюють ненависть до Коломойському за його знущання над Порошенко, ходять по мінному полю — не можна критикувати одного олігарха, не чіпаючи інших, включаючи самого президента-олігарха, який на відміну від господаря телеканалу зробив свій статок на близькості до влади і використанні влади.

Між тим, виникає одне важливе питання, чому наше доблесне СБУ, яка так пишається своєю економічною контррозвідкою, здатною придушити будь-який бізнес або своїм політичним розшуком, здатним заткнути рот або зіпсувати життя будь критику влади, або опозиціонеру, своєчасно не поінформувала президента Порошенко про підготовку «провокації».

А зараз буде цікавим спостерігати за реакцією провідних політиків країни на це неабияка подія. Наприклад, цікавою буде реакція Турчинова чи Генпрокурора Луценко, який в звичайному житті за словом в кишеню не лізе.

Важливо зрозуміти, провідні політики України мовчати, робити вигляд що нічого не сталося — мовляв, приниження Порошенко на каналі «1+1» всього лише результат конфлікту двох олігархів. Або вони виступлять на захист Порошенко, тим самим підтримають його на майбутніх виборах.

А відсутність публічної підтримки Порошенко набагато небезпечніше для президента, ніж його низький рейтинг. Ось у чому політично сенс новорічного скандалу з Порошенком на «1+1», а не те, що щасливий, але наївний Зеленський оголосив, що йде на вибори президента України.