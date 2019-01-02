Вибух будинку в Магнітогорську: кількість жертв зросла до 16

Російські рятувальники витягли 16 тел при розборі завалів житлового будинку в Магнітогорську.

Про це повідомив телеграм-канал “Говорить Москва” з посиланням на оперативний штаб регіонального МНС за даними на 09:55 за київським часом. Раніше мова йшла про дев’ять загиблих. Доля 25 осіб невідома, встановлено місцезнаходження 86 громадян.

За словами співробітника ГУ МНС по регіону, вночі роботи по розбору завалів припинялися, рятувальники прибирали нависають конструкції. Фахівці не можуть дістатися до епіцентру завалів, залишається загроза обвалення. Три під’їзди в будинку вирішили розібрати: це під’їзди 5, 6 і 8, сусідні з повністю знищеним 7. Під’їзди з 1 по 5 та з 9 по 12 визнали безпечними для проживання.

Нагадаємо, що за даними на 06:00 (київський час. — Ред.) з моменту початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів було витягнуто 17 осіб, з них 11 осіб загинуло (у тому числі 1 дитина), 6 — врятовані (в тому числі 2 дитини).

“Всі постраждалі були доставлені в медичні установи. Один з врятованих дітей, 10-місячний малюк доставлений до Москви, в НДІ дитячої хірургії та травматології. Проводиться робота по встановленню місцезнаходження ще 30 осіб”, — сказано в повідомленні МНС РФ.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський заявив,що буде щодня проводити особистий прийом громадян у зв’язку з обваленням частини будинку в Магнітогорську.

2 січня оголошено днем жалоби в Челябінській області. У місті ж скасовані розважальні заходи.