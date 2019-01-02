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В аналізах водія з Ібіци виявили сліди усіх відомих наркотиків

02.01.2019

В анализах водителя с Ибицы обнаружили следы всех известных наркотиковЧоловік перебував під впливом одночасно кокаїну, метамфетаміну, опіатів, конопель та амфетаміну.

31-річного водія заарештували за обвинуваченням у вчиненні злочину проти громадського здоров’я і безпеки дорожнього руху.

В результаті тестів, з’ясувалося, що чоловік перебував під впливом одночасно кокаїну, метамфетаміну, опіатів, конопель та амфетаміну.

Оглянувши автомобіль арештованого, поліцейські виявили 20 таблеток рожевого кольору, 6 таблеток фіолетового кольору, два пакунки з речовиною, яка може бути кокаїном, а також пакунок з речовиною коричневого кольору вагою 0,15 грама.

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