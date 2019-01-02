В аналізах водія з Ібіци виявили сліди усіх відомих наркотиків

Чоловік перебував під впливом одночасно кокаїну, метамфетаміну, опіатів, конопель та амфетаміну.

31-річного водія заарештували за обвинуваченням у вчиненні злочину проти громадського здоров’я і безпеки дорожнього руху.

В результаті тестів, з’ясувалося, що чоловік перебував під впливом одночасно кокаїну, метамфетаміну, опіатів, конопель та амфетаміну.

Оглянувши автомобіль арештованого, поліцейські виявили 20 таблеток рожевого кольору, 6 таблеток фіолетового кольору, два пакунки з речовиною, яка може бути кокаїном, а також пакунок з речовиною коричневого кольору вагою 0,15 грама.