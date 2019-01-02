Російським спортсменам загрожує повна ізоляція

Керівники Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розчаровані діями Росії, яка зірвала всі обумовлені раніше терміни передачі організації даних Московської антидопінгової лабораторії.

Це було однією з умов відновлення статусу Російського антидопінгового агентства у правах. Тепер такі дії влади можуть призвести до повної ізоляції російських атлетів і недопуск їх до найбільшим міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри в Токіо в 2020 році.

“Я вкрай розчарований тим, що здача даних не була здійснена в строки, обумовлені Виконавчим радою у вересні нинішнього року. З тих пір WADA працювала з російськими властями, щоб укластися до дедлайну, що, очевидно, було б в інтересах чесного спорту. Процес, обумовлений Виконавчим радою у вересні, тепер буде запущено”, — заявив президент WADA Крейг Риді.

Комітет WADA по розгляду відповідності збереться 14-15 січня 2019 року і прийме рішення про те, як діяти в нинішніх реаліях щодо російських спортсменів і Російського антидопінгового агентства.

Раніше глава Американського антидопінгового агенства Тревіс Тайгарт закликав керівників Всесвітнього антидопінгового агентства знову позбавити Росію статусу відповідності стандартам та усунути від участі у змаганнях.

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