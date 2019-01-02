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Російським спортсменам загрожує повна ізоляція

02.01.2019

Российским спортсменам угрожает полная изоляция

Керівники Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розчаровані діями Росії, яка зірвала всі обумовлені раніше терміни передачі організації даних Московської антидопінгової лабораторії.

Це було однією з умов відновлення статусу Російського антидопінгового агентства у правах. Тепер такі дії влади можуть призвести до повної ізоляції російських атлетів і недопуск їх до найбільшим міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри в Токіо в 2020 році.

“Я вкрай розчарований тим, що здача даних не була здійснена в строки, обумовлені Виконавчим радою у вересні нинішнього року. З тих пір WADA працювала з російськими властями, щоб укластися до дедлайну, що, очевидно, було б в інтересах чесного спорту. Процес, обумовлений Виконавчим радою у вересні, тепер буде запущено”, — заявив президент WADA Крейг Риді.

 

Комітет WADA по розгляду відповідності збереться 14-15 січня 2019 року і прийме рішення про те, як діяти в нинішніх реаліях щодо російських спортсменів і Російського антидопінгового агентства.

Раніше глава Американського антидопінгового агенства Тревіс Тайгарт закликав керівників Всесвітнього антидопінгового агентства знову позбавити Росію статусу відповідності стандартам та усунути від участі у змаганнях.

Российским спортсменам угрожает полная изоляция

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