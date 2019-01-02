В Україні знову дорожчають цигарки

В рамках угоди про асоціацію з Євросоюзом в Україні з 1 січня 2019 року на 20% підвищуються акцизи на тютюнові вироби. Як повідомляє Новий час. Бізнес, з 1 липня акциз збільшиться ще на 9% — у відповідності з рівнем інфляції в минулому році.

Як прогнозує керівник Українського центру контролю за тютюном Андрій Скіпальський, до кінця року «бюджетні» марки сигарет можуть коштувати близько 38 грн за пачку.

Всього Україна повинна підвищити ставку акцизу на сигарети до 90 євро на 1000 штук до 2025 року і забезпечити, щоб акциз становив не менше 60% від ціни сигарет. ЗМІ також нагадує, що в минулому році мінімальна ставка акцизу складала 773,2 гривні (близько 24 євро) на 1000 штук, в 2019-му вона зросте до 1011,35 грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді підняти акцизний податок на алкогольну і тютюнову продукцію на 9%. Також найближчим часом в Україні, на вимогу Євросоюзу, можуть вирости мінімальні роздрібні ціни на алкоголь.

А до цього Міністерство фінансів України запропонувало ввести додатковий коефіцієнт 1,4 від мінімального акцизу для тютюнових виробів у разі реалізації їх за ціною нижче 1,65 від мінімального акцизу.

Зазначимо, інформаційне агентство Bloomberg оцінило доступність тютюну, алкоголю і наркотиків у різних країнах, порівнявши ціни за рівнем середніх тижневих зарплат місцевих жителів. Україну видання оцінило як одну з найдорожчих країн у цьому плані.