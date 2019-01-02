Президент Бразилії віддав землі корінних народів “під бізнес”

Йдеться про площі 16,7 млн га

Новий президент Бразилії Жаир Болсонару наказав Міністерству сільського господарства використовувати в інтересах агробізнесу землі, на які претендують корінні народи. Про це повідомляє Reuters.

Відтепер Міністерство сільського господарства буде відповідати за ідентифікацію, делимитаци., демаркаци. і реєстрації. земель, традиційно зайнятих корінними народами”.

Повідомляється, що цей крок може стурбувати природоохоронні та правозахисні організації, які стежать за спробами промислового використання дощових лісів Амазонки та інших екологічно чутливих регіонів Бразилії.

Надати агробізнесу землі, що раніше перебували під захистом природоохоронних міркувань, Болсонару обіцяв ще під час передвиборної кампанії.

900 тис. представників корінних народів Бразилії становлять лише 1% від загального населення, проте займають землі площею 16,7 млн га, тобто 12,5% від території країни.

“Ми підтримуємо ініціативу передачі Міністерству сільського господарства відповідальності за демаркацію земель корінних народів. Нові правила будуть цікаві як фермерам, так і індіанцям, деякі з яких вже вирощують соєві боби. Індіанці також хочуть бути продуктивними”, – заявив президент агрокультурной асоціації Aprosoja Бартоломео Браз.

Критики вважають, що план Болсонару відкрити резервації корінних народів для комерційного використання знищить їх культуру через інтеграцію племен у бразильське суспільство.

Екологи впевнені, що корінні народи – останні охоронці Амазонки, найбільшого дощового лісу в світі, який відіграє важливу роль у кліматичної стабільності.

“Ми дуже боїмося, тому що Болсонару атакує політики щодо корінних народів, скасовуючи природоохоронні обмеження, дозволяючи проникнення на території корінних народів і схвалюючи насильство проти них”, – заявив Динама Туха, член бразильської Асоціації корінних народів.