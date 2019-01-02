«Цифра» Медведєва виявилася пустушкою

Уряд республіки Башкортостан спільно з Міністерством промисловості і торгівлі РФ і Союзом машинобудівників Росії організовують Російський промисловий форум, який відбудеться наприкінці лютого в Уфі. На велику ділову зустріч запрошують «капітанів бізнесу» та провідних чиновників, відповідальних за розвиток реального сектора економіки.

Головне питання, який планують обговорити на форумі, звучить так: «Проблема та специфіка промислової революції 4.0 в Росії». Очікується, що цей захід і супутні йому виставки відвідають представники близько 3000 підприємств з більш ніж 40 суб’єктів РФ.

Років десять тому Четверта промислова революція перекочувала з кабінетів теоретиків у реальний сектор економіки. Нинішній уряд Медведєва теж спантеличився цією темою і оголосило початок загальної «цифровізації». Порахували навіть потенційний ефект, який повинен забезпечити щорічний приріст національного ВВП на 4%, аж до 2030 року.

Для досягнення цих показників 7 травня 2018 р. президент Путін підписав указ «Про національні цілі та стратегічні завдання розвитку Російської Федерації на період до 2024 року», в якому передбачено зростання внутрішніх витрат на розвиток цифрової економіки не менш ніж у три рази.

Відзначимо, що багато передові економіки вже пройшли значний шлях розвитку в рамках Четвертої промреволюции. Так що вже є перший успішний досвід, відповідно, визначилися і невдахи. Уже сьогодні зрозуміло, що впровадження цифрових технологій у виробничі галузі вимагає високої майстерності управління і самодостатніх промислових технологій. Без цього заявлені амбітні цілі не будуть реалізовані, хоча величезні кошти будуть витрачені.

Нагадаємо, програма «Цифрова економіка» затверджена розпорядженням уряду Російської Федерації від 28.07.2017 р. № 1632 р. Згідно з документом, до цифрових технологій належать: штучний інтелект, великі дані і нейротехнологии, а також системи розподіленого реєстру, квантові технології, нові виробничі технології, промисловий інтернет, компоненти робототехніки і сенсорика, технології бездротового зв’язку, технології віртуальної і доповненої реальностей.

Все це так, але повинні бути і цільові покажчики, яких дотримуються головні економіки світу. А їх-то кабмін Медведєва і не позначив. Перерахуємо деякі з них.

Насамперед, мова йде про збільшення національної продуктивності праці за рахунок автоматизації і роботизації на 45-55%. Далі слід домогтися зниження матеріальних і логістичних витрат на 10-40%, скорочення до 50% тимчасового періоду виведення нових продуктів на ринок, і підвищення точності бізнес прогнозів до 85%.

Головним інструментом у вирішенні цих завдань є роботи і системи управління. Скажемо більше: сьогодні немає технічних перешкод, з-за яких роботи не змогли б прибирати, скажімо, сміття на вулицях, підмітати парки, готувати в ресторанах, бути касирами у супермаркетах, обслуговувати номери в готелях. Вже є напрацювання, які демонструють навіть роботизовану кладку цегли, риття складних траншей, збір овочів, фруктів і винограду, не кажучи вже про безпілотному таксі.

Між тим, заміщення виробничих та допоміжних професій роботами і автоматами, без яких неможливо конкурентний розвиток будь-якої країни, включаючи нашу, виведе у безробіття до половини нинішнього ринку праці. Що вимагатиме від влади створення величезного числа нових робочих місць, які — що особливо важливо — не можуть бути автоматизовані. На Заході і в Китаї поспішають зайняти ці трудові ніші за рахунок дослідників, проектувальників і розробників нових технологій. Тим не менш, навіть за найоптимістичнішими оцінками, 10% нинішніх трудящих опиняться за бортом життя.

Таким чином, навіть пріоритети у програмі «цифровізації» по-російськи розставлені неправильно, бо гроші спочатку вкладають в ті сектори, які дають швидкий «вихлоп», щоб потім мати кошти для вирішення більш складних завдань у розробку, наприклад, штучного інтелекту. До речі, передній фронт торгової війни між США і КНР йде в сфері роботизації, без яких не можна випускати якісні і дешеві товари з високою доданою вартістю.

Згідно з дослідженням видання Ceo World про стан автоматизації та роботизації в провідних країнах, держави Південно-Східної Азії значно перевершують інший світ, а Сполучені Штати від них значно відстають. Саме ці пояснюється величезний торговий дисбаланс між азіатськими «драконами» і першою економікою з верстатом для друкування доларів. Як би там не було, але Америка робить значні кроки в цьому напрямку, що не скажеш про Росію.

У всьому світі не піддають сумніву теза, що роботи є ключовим обладнанням для підвищення продуктивності праці. За даними Міжнародної Федерації робототехніки (IFR), глобальний середній показник для промислових роботів на 10 тисяч виробничих робітників зріс з 66 одиниць у 2015 році до 74 в 2016 році, а в 2017 році вже до 85. Тобто, темпи зростання складають 15% в рік.

У 2017 році Корея стала найбільшою в світі роботизованою економікою з 710 роботами на 10 000 робітників, Сінгапур був другим з 658 роботами, Німеччина виявилася третьою з 322 роботами, Японія — четвертою з 308, Швеція — п’ятою з 240. Сполучені Штати посіли сьоме місце з 200 промисловими роботами. В результаті зростання продуктивності праці в США, починаючи з 2007 року (коли реально почала проявляти себе Четверта промреволюция) наполовину запізнюється від японського показника. До речі, це і є найвища майстерність управління реальним сектором економіки, про який згадувалося вище.

Серед досліджуваних країн Росія та Індія посіли останні місця — 4 і 3 робота на 10 000 робітників відповідно. Якщо назвати речі своїми іменами, рейтинг IFR виставив нашу країну на професійне посміховисько.

Важливо враховувати, що існують економічні аргументи для впровадження роботів і повністю автоматизованих заводів. Виявляється, тут лідирують країни з високою заробітною платою при одночасній відсутності якісних трудових ресурсів. У США, між іншим, міграція стала справжнім гальмом розвитку, так як заокеанський бізнес має дешевої рабсилой. У нас же з проведенням пенсійної реформи створюються ще гірші умови, які реально перешкоджають Четвертої промреволюции та, образно кажучи, відкидають країну в кам’яний вік.

Таким чином, урядові аргументи про необхідність підвищення пенсійного віку насправді є звичайною пропагандою, спрямованою лише для того, щоб виправдати свою нульову кваліфікацію. По ідеї, президент повинен виставити кабміну Медведєва порогові показники «цифровізації», наприклад, досягти хоча б 100 роботів на 10 тисяч робочих в 2020 році. Не досягли — копняка під зад.