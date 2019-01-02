В Україні різко подорожчало опалення: нові тарифи

В Україні з 1 січня 2019-го зросли тарифи на опалення і гарячу воду. В середньому за комунальні послуги доведеться заплатити на 24% більше. Приміром, у Рівному ціни підвищили на 30%, а в Харківській області – на 18%.

Відповідне рішення прийняла Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) 10 грудня. Як зазначають у комісії, на субсидиантов нововведення ніяк не вплинуть, вони будуть платити так само, як і до подорожчання. “Ми не припустилися необґрунтованого завищення тарифів. Відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу – 23,5%. У той же час для споживачів бюджетної сфери нам вдалося знизити тарифи до 22%”, – відзначають в НКРЭКУ.

Як виросли ціни:

Дніпропетровська область – подорожчання на 16-18% (залежно від підприємства)

Донецька область – на 12%

Запорізька область – на 19-20%

Івано-Франківська область – на 18%

Київська – на 19%

Львівська – на 17-19%

Миколаївська – на 19-21%

Полтавська – на 19%

Рівненська – на 18%

Сумська – на 17-24%

Харківська – на 18%

Хмельницька – на 18-19%

Черкаська – на 18-21%

Чернігівська – на 16%

Підприємства ж врахували в нових цінах не тільки подорожчання газу, але і зростання зарплат (в окремих постачальників заробітні плати зросли на 40%), інфляцію, подорожчання ремонтних робіт і т. д. В результаті тільки в двох областях зростання цін склало до 16% – у Чернігівській і Донецькій.

Серед причин для такого зростання називають: подорожчання електроенергії, зростання зарплат, подорожчання газу і води. Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявляє, що підвищення тарифів необхідно для того, щоб підприємства змогли купувати газ і надавати послуги населенню. Правда, також варто зазначити, що у тарифах враховують втрат при генерації та транспортування, прибуток компаній. А питання, наскільки ефективно підприємства розпоряджаються отриманими за рахунок зростання тарифів засобами, залишається на совісті керівників підприємств і місцевої влади.