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Названа країна ЄС, де пропивають найбільшу частину сімейних бюджетів

02.01.2019

Названа страна ЕС, где пропивают самую большую часть семейных бюджетовЛідерами стали естонці.

За рік витрати домогосподарств Естонії на алкоголь були найбільш високими серед країн Європейського союзу. За статистикою континентальних експертів, на п’янкі напої естонці витрачають 5,2% загальної суми покупки.

Аналогічні високі показники в інших балтійських країнах: у Латвії це 4,9%, в Литві це 4%. Також високими є витрати на алкоголь у Польщі (3,5%), Чехії (3,3%), Угорщини (3%) і Фінляндії (2,8%).

При цьому середній показник по ЄС склав 1,6%. Серед країн, громадяни яких витрачають на хмільне пиття найменшу частину сімейних коштів, виявилися Іспанія (0,8%), Італія (0,9%) і Греція (0,9%).

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