ВМС США: Росіян ми з Арктики, звичайно, викинемо

Глава ВМС США Річард Спенсер заявив, що «США повинні вжити всіх заходів проти все більш провокаційних кроків російського флоту в боротьбі за контроль над останнім великим неэксплуатируемым регіоном Земної кулі». Мається на увазі не тільки Північний морський шлях, але і частина російського шельфу. За його словами, ВМС США розробляє стратегію, щоб в кінцевому підсумку здійснити місію «свободи навігації» через Арктику.

Отже, геополітична боротьба за панування цього регіону загострюється в міру танення льодів Північного Льодовитого океану. Але, мабуть, вперше настільки високий військовий чин позначив нахабні американські претензії на Північний морський шлях. Причому, готовий оскаржити наше право силою. Значить, Штати всерйоз розглядають військове рішення своїх задач в Арктиці.

Зазначимо, що Річард Спенсер не просто міністр ВМС, але і ще найбільший бізнесмен Сполучених Штатів. В молодості він служив у Корпусі морської піхоти, але ледве ставши капітаном, звільнився. Потім більше 15 років обіймав посади топ-менеджерів таких відомих компаній, як Goldman Sachs, Bear Stearns і Merrill Lynch — найбільших фінансових центрів Уолл-стріт. На піку своєї кар’єри був фінансовим директором біржі Intercontinental Ex.

У віці 65 років пенсіонер Річард Спенсер, після звільнення з Intercontinental Ex, став міністром ВМС США. Сталося це не скільки за протекцією «друга Трампа», стільки з благословення заокеанського істеблішменту. Він, як і американський президент, мислить виключно категоріями великого бізнесу, в якому політика є лише інструментом отримання прибутку. Таким чином, можна з великою часткою ймовірності припускати, що за претензіями голови ВМС США проглядається кровний інтерес Уолл-стріт.

Більш точно пояснив глобальні плани США в Арктиці 25-й командувач Берегової охорони США Пол Цукунфт, по кличці «адмірал Z». Це відбулося на спільному американсько-норвезькою симпозіумі-2018, на якому той похвалився, що американські верфі (п’ять суднобудівних заводів) терміново будують перший бойовий криголам, а також закладають другий. Гроші виділені в повному обсязі, що є очевидною перемогою «арктичного лобі».

«Адмірал Z» також визначив головну військову мета нової криголамної флотилії США в російській Арктиці — це, насамперед, Ямальський регіон, як життєво важливий для економічної безпеки Росії. Мовляв, Північний морський шлях РФ дозволяє поставляти в Європу СПГ всупереч будь-яким санкційних обмежень. Завжди в ЄС знайдеться який-небудь офшорний посередник, яким «до лампочки» довгі руки Вашингтона.

Даний факт, безумовно, бісить Уолл-стріт і регулярно обговорюється в Білому домі, так як Ямал-СПГ являє собою доповнення до «Північного потоку-2». Навіть якщо уявити, що Вашингтон змусив Берлін відмовитися від другої балтійської труби «Газпрому», російський газ стане більш конкурентним, ніж американський. Просто німці його будуть брати за більш високою ціною, ніж це було при трубопровідному транспортуванні.

Більш того, з виходом на повну потужність суднобудівного заводу «Зірка» у місті Великий Камінь, постачання ямальського СПГ в ЄС різко зростуть, не сумніваються американці. Поряд з «Північними потоками» і «Турецьким потім» залежність Старого світу від доступного за ціною російського газу також збільшиться, що може означати ще більшу непокірність німців і французів.

«Росія милитаризует деякі острови, які раніше були переважно пошуково-рятувальними, — сказав „адмірал Z“. — Руські запустять два криголамних корвета, які курсуватимуть в Північному льодовитому океані і нести крилаті ракети. І тому ми повинні запитати себе: як ми зможемо захистити наші суверенні інтереси в єдиному Арктичному регіоні?».

І ось відповідь готова. Річард Спенсер вважає, що на першому етапі Америка зобов’язана надіслати чіткий сигнал Росії, що ВМС США є «єдиною силою, з якою РФ і КНР повинні і будуть вважатися в гонці за контроль над північною вершиною світу». Що цікаво: той же Річард Спенсер визнає, що інтерес до руської Арктиці у фінансового істеблішменту виник у зв’язку із зміною клімату.

Правда, американці розуміють, що Росія вже оголосила всю ділянку вище національного побережжя, аж до Північного полюса, частиною свого континентального шельфу. Отже, і Північний морський (східний) шлях знаходиться під контролем Москви. І цей маршрут є більш життєздатним, ніж судноплавство вздовж Канади.

США, до речі, робили експедиції від Аляски до Балтімор по Північному західного морського шляху, але кораблі зупинялися, як тільки вітер гнав льоди з полюса. Що цікаво: Канада, як і Росія, теж оголосила Північно-західний морський шлях своїми внутрішніми водами. Все це створює певні складнощі з силових заходів ВМС США в рамках майбутніх операцій «свободи судноплавства в Арктиці. Втім, на відміну від Оттави, Вашингтон не має відповідних угод з Москвою.

Інакше кажучи, якщо в американців були б бойові криголами, то в російській Арктиці давно проводилися б провокації ВМС США, на зразок тих, що Вашингтон влаштовує в Південно-Китайському морі. «Але у нас тільки один криголам, — скаржиться „адмірал Z“, — якщо з ним щось трапиться, то доведеться звертатися до Москви для порятунку». Тобто до тих, проти кого йде холодна війна.

Таким чином, тестувати нерви Москві вздовж Північного морського шляху ВМС США будуть пізніше, коли побудують хоча б два криголама. Ну а поки США намітили для себе район в Арктиці, еквівалентний за площею штату Техас, який буде оголошений зоною національних інтересів Сполучених Штатів. Вашингтон погрожує поширити свою суверенітет на цей багатий нафтою і газом ділянку морського дна. Після чого будь-які посягання на нього будуть розглядатися Америкою як напад.

Говорячи про цьому регіоні, який американці хотіли б бачити своїм, «адмірал Z» сказав, що доречно говорити про діаграмі Венна. У математиці під цим поняттям часто розуміють перетин трьох кіл (хоча мова йде про окремому випадку). Стосовно географії Арктики, це буде означати ділянку, на який з західної півкулі претендують канадці, а з східного — руські та норвежці.

Голова Берегової охорони США навіть позначив терміни військового вирішення цієї проблеми на користь США. Це — 30-і роки поточного сторіччя. «Я не знаю, якою буде збройова система на американських криголамах 2035 року. Це може бути спрямована енергія. Це може бути щось абсолютно унікальне, чого немає у нас сьогодні», — зазначив Пол Цукунфт, який пишається, що його прізвище з німецької перекладається, як «майбутнє». Мовляв, він має родинне право заглядати вперед. Він упевнений, що через 15 років криголами ВМС США будуть борознити води російської Арктики.

Саме для цього сьогодні у Вашингтоні розглядається питання будівництва великого військового порту на Алясці. Що стосується заяви Москви про належність до Росії континентального шельфу Ломоносова, то американці кажуть, що вони плювати хотіли на дев’яти-пунктирну лінію (лінія, яку використовує Китай для позначення своїх територіальних вимог в Південно-Китайському морі — авт.).

Втім, багато що залежатиме від рішучості Москви. Якщо ВМФ РФ надійде з американськими кораблями-порушниками, як з українськими катерами в Керченській протоці, то янкі навряд чи зважаться і далі здійснювати провокації. Питання в тому, чи вистачить для цього сил?