У Тимошенко повідомили хорошу новину для українців

Нова влада своїм першим рішенням у соціальній сфері знизить ціни на природний газ та, відповідно, зменшить комунальні тарифи, пов’язані з газом.

Він стверджує, що Юлія Тимошенко, в разі перемоги на виборах, знизить ціни на газ вдвічі.

«Це пораховано експертами і це можливо зробити — знизити ціну на газ. Зменшення цього тягаря відразу за собою потягне за собою зниження комунальних послуг. По-друге, не буде і такого тиску на ціни у торговельних мережах, як від нинішніх комунальних послуг. І бізнесу стане легше, і кожній людині», — зазначив Крулько.

Також він висловив переконання, що під час переговорів з МВФ «влада не повинна була забезпечувати баланс бюджету за рахунок людей». Він вважає, що МВФ необхідно було запропонувати наповнення бюджету за рахунок проведення в Україні деофшоризації та детінізації економіки.

«Оновлення влади дозволить перезавантажити відносини як всередині країни, між громадянами і владою, так і ззовні — з нашими зовнішніми партнерами, нашими міжнародними кредиторами і МВФ», — сказав Крулько.

Нагадаємо, в результаті підвищення ціни на природний газ для населення на 23,5% з 1 січня зросли комунальні тарифи на опалення і гарячу воду.