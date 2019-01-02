Батько знайденого під завалами в Магнітці малюка надів спецівку, щоб пробратися в зону НС

У Магнітогорську батько знайденого під уламками багатоповерхівки 11-місячного хлопчика особисто брав участь у пошуках сина під виглядом волонтера. Як розповів Євген Фокін, він одягнувся в спецодяг, щоб пробратися в оточену зону НС та брати участь в порятунку сина.

— Я взяв на роботі спецівку, надів її і так пішов за оточення, — розповів чоловік. — Я показав рятувальникам, де може лежати син, там його і знайшли. Для нас це новорічне диво.

Як раніше повідомляв Znak.com під уламками багатоповерхового будинку в Магнітогорську через добу після обвалення був знайдений живим 11-місячний хлопчик Ваня. Його мати і старший брат врятувалися в перші години після катастрофи. Батько в той вечір перебував на роботі.

За даними міністерства охорони здоров’я Челябінської області, малюка готують до транспортування в Москву. Після детального огляду медики прийняли рішення евакуювати хлопчика в столичний центр дитячої хірургії та травматології.

«Стан дитини оцінюється фахівцями як вкрай важкий: у хлопчика серйозні обмороження кінцівок, а також закрита черепно-мозкова травма, множинні переломи гомілки, загальне переохолодження. За вказівкою міністра охорони здоров’я РФ Вероніки Скворцової з Москви в Магнітогорськ вилітає спеціальний борт федерального медико-біологічного агентства, на якому для надання екстреної допомоги пораненому дитині вирушать кращі дитячі анестезіологи-реаніматологи, хірурги-травматологи Росії, фахівці ФМБА», повідомили в обласному моз.

Нагадаємо, під’їзд будинку на проспекті Карла Маркса, 164 впав вранці в понеділок, 31 грудня 2018 року. Загинули дев’ять осіб, безвісти зниклими вважаються 34 мешканця. Порушено кримінальну справу.