В Північне море “змило” контейнери з хімікатами

Шторм змив близько 270 контейнерів.

Біля берегів Нідерландів з вантажного судна MSC Zoe в Північне море впали близько 270 контейнерів, включаючи контейнери з небезпечними хімічними речовинами. Про це в середу, 2 січня, повідомляє RTV Noord.

Зазначено, що інцидент стався в ніч з 1 на 2 січня у німецького острова Borkum. Контейнеровоз потрапив у шторм, який і став причиною падіння частини вантажу у воду. Зараз більшість опинилися у воді контейнерів плаває в морі, але як мінімум 21 контейнер винесло на узбережжі прилеглих островів, а їх зміст розкидало по пляжах, де намоклі товари збирають місцеві жителі.

Як повідомляється, щонайменше, в трьох потрапили у воду контейнерах знаходяться органічні перекиси – хімікати, які викликають подразнення при контакті зі шкірою та слизовими оболонками. Щоб уникнути отруєнь берегова охорона Нідерландів закликала місцевих жителів не розкривати вцілілі контейнери і не доторкатися до їх змісту, а також інформувати екстрені служби про знайдених на березі контейнерах.

За попередніми оцінками, на ліквідацію наслідків цього інциденту піде кілька днів.

Відомо, що контейнеровоз MSC Zoe є одним з найбільших у світі суден цього класу. Він здатний прийняти на борт більш ніж 19 тисяч стандартних контейнерів. 400-метрове судно, побудоване в 2015 році в Південній Кореї, ходить під прапором Панами і належить швейцарській компанії Mediterranean Shipping Company (MSC).