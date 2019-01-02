Трамп давши чотири місяці на виведення військ із Сирії, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп погодився дати військовим близько 4 місяців на виведення американського військового контингенту з Сирії.

“Трамп погодився дати близько 4 місяців на виведення 2 тисяч військових із Сирії. Цим він відмовився від свого наказу два тижню того, що військових треба вивести протягом 30 днів”, – пише видання.

“Глава Білого дому підтвердив у Twitter, що війська з Сирії будуть виводити “повільно”, але поскаржився на критику відставних генералів Стенлі МакКрістала та Джона Келлі. Келлі заявивши про імпульсивність Трампа у прийнятті рішень”, – йдеться у матеріалі.