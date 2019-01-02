Мексика вже платить за стіну на кордоні – Трамп

Президент США зробив несподівану заяву.

Президент США Дональд Трамп заявив, що стіна на південній межі США в основному відремонтовано та побудовано, а Мексика вже платить за цей проект. Про це глава Білого дому написав у Twitter.

“Мексика платить за стіну через нове торгове угоду USMCA. Значна частина стіни вже повністю відремонтована або побудована. Ми зробили багато роботи”, – зазначив Трамп.

За його словами, сума $5,6 млрд, яку затвердила Палата представників у державному бюджеті на 2019, але яку не прийняв Сенат, є “дуже малою у порівнянні з перевагами національної безпеки”.

Дональд Трамп вимагає щонайменше $5 млрд на завершення будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Зведення прикордонної стіни є одним з ключових його обіцянок в рамках президентської кампанії.