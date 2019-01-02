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Вибух будинку у Росії: з’явилися свіжі дані про жертви

02.01.2019

Взрыв дома в России: появились свежие данные о жертвах

На місці вибуху будинку у Магнітогорську (Росія) знайшли тіла чоловіка та дитини (інформація станом на 11:17).

Уточнюється, що таким чином кількість жертв досягла 18, серед них двоє дітей. Доля 24 осіб залишається невідомою.

Нагадаємо, обвалення частини житлового будинку стався вранці в понеділок, 31 грудня. Причиною, за попередніми даними, став вибух побутового газу. Слідчий комітет РФ, у свою чергу, порушив кримінальну справу за фактом обвалення під’їзду житлового будинку в Магнітогорську. Стаття – заподіяння смерті з необережності двом і більше особам.

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