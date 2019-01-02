Аварія потяга в Данії: багато жертв

У Данії сталася масштабна аварія з поїздом, в результаті якої шестеро людей загинули і ще 16 отримали травми.

Як розповіла місцева поліція, пасажирський потяг прямував у напрямку столиці Данії Копенгагена, коли у вікно одного з його вагонів, в якому було близько 130 осіб, влетіла частина обшивки іншого поїзда. Після цього машиніст вирішив різко загальмувати. На знімках потерпілого вагона видно осколки скла і механічні пошкодження.

З-за складних погодних умов автомобільний рух по мосту було перекрито ще до аварії. На місці НП працюють правоохоронці і рятівники. Їх робота ускладнюється тим, що почався сильний шторм.

— TIME (@TIME) 2 січня 2019 р.