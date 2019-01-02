На місці обвалення будинку в Магнітогорську знайшли тіло 20-го загиблого

У Магнітогорську рятувальники витягли з-під завалів обрушився під’їзду тіло 20-го загиблого.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на МНС.

Загиблий — чоловік. Раніше 2 січня повідомлялося про виявлення тіл двох дорослих і дитини — дівчинки близько трьох років.

Співробітники МНС продовжують розбір завалів. Залишається невідомою доля 21 людини.

Вранці 31 грудня в житловому десятиповерховому будинку на проспекті Карла Маркса в Магнітогорську, за попередніми даними, вибухнув газ, після чого обрушилися перекриття одного з під’їздів. Під завалами опинилися десятки людей, несолько, включаючи 11-місячної дитини, вдалося знайти живими.