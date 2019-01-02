У США водії вантажівок блокують заправки Tesla

Вони виступають проти электромобильности

У Деяких штатах США власники великих вантажних пікапів блокують місця для зарядки електрокарів Tesla. Таким чином вони виступають проти электромобильности.

Поки що в Україні лише дозволили купувати електрокарів Tesla на офіційному сайті компанії (і в цілому по країні їздить всього кілька сотень авто від Ілона Маска), в США їх розвелося так багато, що власники авто на викопному паливі протестують проти розвитку та популяризації таких машин.

Так, кілька днів тому, користувач Reddit Leicina опублікувала фото станції суперзарядкі Tesla на парковці мережі магазинів Sheetz в Північній Кароліні.

“У мене ще ніколи не було такого досвіду суперзарядкі. Ці вантажівки заблокували всі зарядні пристрої, скандували “до біса Tesla”, а потім їх викинули працівники Sheetz. До кого ви звертаєтеся в таких випадках? Це було реально некомфортно”, – пише Leicina.

Виявляється, це не одиничний випадок, а справжній тренд, який називається ICE-ing і буквально означає “двигун внутрішнього згоряння”.