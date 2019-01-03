На Житомирщині майже зруйновано унікальний палац у стилі неоготики

В 50 км. від Житомира в селищі Червоному вмирає наш спадок. “Дитина” польського шляхтича Адольфа Грохольського – палац у стилі неоготики, в якому 200 років тому був власний театр, картинна галерея з полотнами голандських художників, парк і озеро з штучним островом у формі серця.

150 років тому – після переходу палацу у власність родини магнатів Терещенків – власна авіамайстерня.

Палац, у мармурових залах якого під люстрами з венеціанського кришталю збирався квіт польської нації, палац, у світлих кабінетах якого проектувалися цукрові заводи українськими купцями, планувалися дороги…

Цей палац був відданий 1928 р. під будинок безбатченків радянською владою. Білий мармур зірвали як пелюстки з квітки, про гобелени витерли ноги, все, що не можна було понівечити чи вкрасти, – підпалили.

Він досі стоїть чорною скелею і німим докором серед білосніжного снігового поля. Скривджений, альо незломлений. Такий гордій, що перед ним схиляєш голову. І навіть троянди поруч, здається, впали у летаргічний сон, чекаючи поки він знову засвітить вітальні ліхтарі на баштах.

Треба робити щось. Так реально не можна.