В Україні зняли мораторій на перевірки бізнесу

В Україні втратив чинність закон o мораторій на проведення перевірок бізнесу, який діяв до 31 грудня 2018 року.

Відповідним законом “O тимчасових особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” до 31 грудня 2018 року встановлювався мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Дія закону припинено 1 січня 2019 року.

Додамо, c 1 січня 2019 року буде змінена система нагляду за бізнесом. Підприємства більше не будуть перевіряти за формальним принципом.

Нагадаємо, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діяв з 2014 року. Приймалося це рішення з метою припинити тиск на підприємців з боку контролюючих органів, з допомогою чого виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу.