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На відомий курорт насувається потужний тайфун

03.01.2019

На известный курорт надвигается мощный тайфунОчікується найсильніша за останні півстоліття тайфун.

Таїланд, який нещодавно ввів безвізовий режим для громадян України і тим самим привернув багато українських туристів, зараз чекає наближення тайфуну. МЗС України просить співвітчизників відкласти поїздку в прибережні курортні зони Таїланду. Тим, хто вже знаходиться в небезпечних районах, варто приготуватися до екстреної евакуації.

Тайфун чекають на півдні Таїланду вже завтра. Це будуть дуже сильний вітер швидкістю до 25 метрів в секунду, а також проливні дощі, можливі повені, перебої з електро – та водопостачанням, порушення роботи транспорту.

Шторм, якому вже дали ім’я Пабук (це назва риби по-лаоська), не торкнеться столицю королівства – Бангкок і, швидше за все, популярний у туристів місто Паттайю. Але найбільше хвилюються мешканці та відвідувачі південних регіонів Таїланду (провінції Чумпхон, Сурат Тані, Након Сі Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттані, Яла, Наративат, Крабі, Транг, Сатун, Пхукет). Там в цей час велика кількість туристів, у тому числі з України.

Там буде заборонено купання в морі – всюди виставлені попереджувальні червоні прапорці, деякі екскурсії будуть скасовані. Разом з тим, як пише англомовна газета The Nation, на королівство насувається найсильніший ураган з 1962 року. Тоді в результаті дії сильного тропічного шторму на півдні країни загинуло 900 осіб. Варто лише зазначити, що при цьому сила нинішнього тайфуну набагато нижче.

Як йдеться в повідомленні метеобюро Таїланду, шторм закінчиться до неділі. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України проявляти підвищену пильність і обережність, відстежувати повідомлення рятувальних служб та місцевої влади, стежити за новинами.

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