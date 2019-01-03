У двох містах Дніпропетровщини затримали хабарників з міськрад

У підприємців вимагали гроші за видачу дозвільних документів на розміщення об’єктів торгівлі.

На Дніпропетровщині поліція затримала на хабарі двох посадових осіб міських рад. Затримання проводили 2 січня співробітники управління захисту економіки, поліції та прокуратури в Дніпрі і Нікополі.

Подробиці повідомили в Управлінні захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту Національної економіки поліції України.

Так, наприкінці минулого року до оперативників обласного УЗЭ звернулися громадяни, які повідомили, що працівники органів виконавчої влади вимагають від них хабар. В обох випадках гроші вимагали за видачу дозвільних документів на розміщення об’єктів торгівлі.

За фактами, викладеними у зверненнях громадян, органи попереднього розслідування відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

У грудні 2018 року громадяни звернулися до міських рад з приводу одержання на наступний рік дозвільних документів для розміщення об’єктів торгівлі на території міст. В органах виконавчої влади їм повідомили, що ця послуга не безкоштовна, а в разі відмови від надання грошових коштів гарантують створення штучних перешкод при одержанні необхідних документів.

В результаті оперативники УЗЭ в Дніпропетровській області та працівники Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 задокументували факт вимагання та отримання службовою особою комунального підприємства Дніпровського міської ради неправомірної вигоди. За видачу дозвільних документів на розміщення чотирьох торгових точок злочинець вимагав 1200 доларів.

Хабар він отримував у два етапи. Перший «транш» головний інспектор отримав в кінці грудня 2018 року. 2 січня в Дніпрі під час одержання другої частини хабара комунальник був затриманий правоохоронцями.

За вирішення аналогічного питання був викритий і керівник відділу Нікопольського місцевої ради.

Як встановили співробітники обласного УЗЭ, слідчого відділу Нікопольського відділу поліції та Нікопольської місцевої прокуратури, чиновник вимагав від громадянина 12.000 гривень за безперешкодну видачу дозвільних документів на встановлення торгових павільйонів на центральній міській площі Нікополя.

2 січня правоохоронці затримали керівника відділу недалеко від Нікопольської міської ради. Чиновник отримав частину хабара у сумі 5000 гривень.

В даний час проводяться слідчі дії. Вирішується питання про затримання фігурантів справ у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.