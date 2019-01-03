НБУ наклав штраф на Ощадбанк у розмірі 94,7 млн грн – у т. ч. через сумнівні операції з готівкою

За даними НБУ, в грудні 2018 року – за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення – він застосував наступні заходи впливу до таких банків:

Ощадбанк:

1) штраф у розмірі 94 737 499,80 гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, у продовженні проведення (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомасштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, після неодноразового застосування Національним банком України заходів впливу за подібні фінансові операції у 2015 та 2017 роках, а також у проведенні фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном у закладах, які проводять азартні ігри.

“Так, після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, які зокрема полягали у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівкових коштів, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в разі збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва”, – констатує НБУ.

2) письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій, а також за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягала, зокрема, у здійсненні операцій за рахунками клієнтів – юридичних осіб на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.

“Райффайзен Банк Аваль”:

штраф у розмірі 450 000,00 гривень за:

невиконання обов’язку виявляти відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до національних публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб під час здійснення ідентифікації, верифікації;

неналежне виконання вимог щодо забезпечення у своїй діяльності управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів, з якими встановлені ділові відносини;

ПУМБ:

письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення публічних діячів;

Глобус:

штраф у розмірі 3 000 000,00 гривень за здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягає, зокрема, у проведенні банком операцій з купівлі за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містили недостовірну інформацію, “сміттєвих” цінних паперів та за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів;

Фамільний:

письмове застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; нездійснення/неналежне здійснення оцінки/переоцінки ризиків клієнтів.

Нагадаємо, торік через порушення у сфері фінмоніторингу НБУ наклав штраф у т. ч. на Укрсоцбанк (30,45 млн грн), Місто Банк (4,2 млн грн), Таскомбанк (6,1 млн грн), Банк інвестицій та заощаджень (5 млн грн).