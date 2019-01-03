Експерти: вибух побутового газу не міг викликати обвалення цілого під’їзду в Магнітогорську

Вибух побутового газу не міг викликати обвалення цілого під’їзду десятиповерхового будинку в Магнітогорську.

Про це заявили відразу декілька експертів, з якими вдалося поспілкуватися «Російській Пресі».

Наше видання поспілкувалася з фахівцями у профільній галузі, що мають достатню кваліфікацію для того, щоб аналізувати подібні вибухи. Вони вважають, що тиск перебуває в стояку газу є недостатнім для того, щоб конструкція багатоквартирної «панельки» склалася як гармошка.

За їх словами, максимум, що могло статися від детонації блакитного палива – вилітанню зовнішніх фасадних плит. Між тим, для того, щоб обвалився цілий під’їзд, необхідно, щоб конструкція втратила не тільки зовнішньої, але і як мінімум однієї з внутрішніх бічних панелей.

З цієї причини можна говорити про те, що версія про те, що причина вибуху – не побутовий газ, виглядає досить імовірною. Підозрілим також є той факт, що детонація сталася саме на третьому поверсі, причому прямо над аркою, так як це місце є найбільш сприятливою точкою для того, щоб обрушити конструкцію.

Ще один факт: видання 74.ru наводить слова чоловіка, який жив в обвалі під’їзді, який буквально за 15 хвилин до вибуху пішов в гараж за машиною.

«У мене з нюхом все в порядку. Ніякого запаху газу не було. Його ж неможливо не відчути, що він пахне кислим», – заявив Євген Юрченко.

Нагадаємо, у другому за чисельністю місті Челябінської області – Магнітогорську – вранці 31 грудня, напередодні Нового року, сталася страшна трагедія. В одному з десятиповерхових будинків прогримів вибух. В результаті перекриття цілого під’їзду склалися як картковий будиночок, пошкоджено 48 квартир. Утворилися в результаті обвалення завали досягли висоти трьох поверхів.