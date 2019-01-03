З 1 січня опалення і гаряча вода у Києві подорожчали на 22%

Київська міська державна адміністрація підвищила тарифи на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання, які надає городянам КП “Київтеплоенерго”.

Відповідне розпорядження КМДА від 22 грудня №2340 опублікувала газета “Хрещатик” 28 грудня 2018 року.

Зокрема, тариф на тепло для громадян при наявності квартирного або будинкового лічильника зріс на 22% – з 1354,36 грн до 1654,41 грн за Гкал (з ПДВ). При відсутності лічильників вартість опалення 1 кв. м житлоплощі зросла на 22% – з 23,09 грн до 38,5 грн (плата стягується лише за період надання даної послуги).

Тариф на гаряче водопостачання для населення збільшився на 21,5%: при наявності рушникосушки – до 97,89, а при його відсутності – з 74,5 грн до 90,54 грн.

Для бюджетних установ тариф на гарячу воду знизився на 0,2% (з 98,74 грн до 98,49 грн за куб з ПДВ), для інших споживачів – на 0,6% (з 98,65 грн до 98,07 грн з ПДВ).