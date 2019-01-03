“По-нашому говорите по-русски!” У Білорусі розгорівся мовний скандал

У Білорусі громадяни не змогли відповісти журналіста місцевого телеканалу на питання рідною мовою, і закликали говорити з ними по-російськи.

Інцидент опублікований на сторінці спільноти “Роисся24” у Facebook.

“По-нашому говорите по-русски!” – відповіла жінка.

Інші перехожі так само реагували на рідну мову.

“Я не розумію по-білоруськи”; “Не розумію, вибачте”; “Я по-білоруськи не вмію розмовляти”; “Ви взагалі не російською розмовляєте, ви – якісь терористи!”; “Російською говорите!”; “Погано розумію”; “По-російськи, please”; “Негарна мова, не подобається мені! Мені більше по-російськи подобається”, – заявляли жителі.