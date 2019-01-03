Для киян тарифи на вивезення сміття з 1 січня виросли майже на 20 відсотків

Київська міська держадміністрація (КМДА) підвищила тарифи на послуги з вивозу твердих та великогабаритних відходів, що надаються комунальним підприємством (КП) “Київкомунсервіс” на 18,5%.

Відповідні розпорядження КМДА №2352 від 26 грудня 2018 року опублікувала газета “Хрещатик” 28 грудня.

Згідно з опублікованими даними, для населення тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням їх збирання, перевезення, знешкодження та поховання становлять 159,1 грн (з ПДВ) за 1 куб. м, що на 18,5% вище попередніх. При цьому тариф на вивезення великогабаритних відходів для населення становить 175,82 грн (з ПДВ). Для бюджетних установ тариф на вивезення твердих побутових відходів зріс на 14,6% і становить 172,91 грн (з ПДВ), для інших споживачів – на 23,5%, до 204,31 грн (з ПДВ).

У квітні-2018 “Київкомунсервіс” вже подавав на затвердження КМДА нові тарифи на вивезення сміття. Тоді підвищення склало 30-40%. За даними “Київкомунсервіс”, підвищення тарифів пов’язане з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, зростанням мінімальної зарплати, а також з метою безперервного і своєчасного вивезення сміття.