Мінімальна зарплата в Україні підвищилася на 12%

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня підвищилася на 450 грн., до 4173 грн. Відповідне положення міститься в законі про держбюджет на 2019 р., який почав діяти з 1 січня.

Погодинна мінімальна зарплата підвищилася з 22,41 грн. до 25,13 грн. Нагадаємо, реальна зарплата в Україні в листопаді скоротився на 2% порівняно з жовтнем, але збільшилася на 11,4% до листопада 2017 р., за даними Державної служби статистики.

Середня номінальна зарплата штатних працівників за листопад знизилася на 0,6% порівняно з жовтнем, але в річному вимірі збільшився на 22,5%, до 9161 грн.

Раніше прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що середня зарплата в країні до кінця 2018 р. досягне 10 тис. грн. Представник Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що зростання зарплат українців значно випереджає зростання тарифів ЖКГ.