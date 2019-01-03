Газові сховища України наповнені менш ніж на половину – ЗМІ

Там залишилося менше 14 мільярдів кубометрів газу. Українські газові сховища на початок 2019 року були заповнені на 44,8%.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію “Укртрансгазу”.

Як відзначають в компанії-оператора газотранспортної системи, від початку сезону відбору в листопаді 2018 року запаси скоротилися на 3,3 мільярда кубометрів, тобто на 19,3%. Станом на 31 грудня вони склали 13,88 млрд кубометрів, що на 0,5% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року.

За останню добу минулого року Україна спожила зі сховищ 72,32 мільйона кубометрів газу. Якщо такі темпи збережуться, а запаси не будуть поповнюватися, то палива вистачить на 191 день, тобто до липня 2019 року. зберігав